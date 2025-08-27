Le troisième sommet UE-CELAC visait à réunir des décideurs politiques et des institutions des États européens et des États latino-américains et des Caraïbes afin de renouveler et de renforcer les relations entre les deux régions. Y ont été examinés les défis et les perspectives pour le partenariat stratégique UE-ALC, ainsi que l’initiative Global Gateway.

Une délégation de la BEI conduite par le président Werner Hoyer et le vice-président Ricardo Mourinho Félix a participé à la table ronde des entreprises UE-ALC organisée en marge du sommet.

