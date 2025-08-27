Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Le troisième sommet UE-CELAC visait à réunir des décideurs politiques et des institutions des États européens et des États latino-américains et des Caraïbes afin de renouveler et de renforcer les relations entre les deux régions. Y ont été examinés les défis et les perspectives pour le partenariat stratégique UE-ALC, ainsi que l’initiative Global Gateway

Une délégation de la BEI conduite par le président Werner Hoyer et le vice-président Ricardo Mourinho Félix a participé à la table ronde des entreprises UE-ALC organisée en marge du sommet.

  Pour en savoir plus sur l’ordre du jour et les intervenants, cliquez ici.

Principales manifestations avec la participation de la BEI

 

  • Table ronde sur le financement durable en Amérique latine et dans les Caraïbes – Renforcer le potentiel du marché des obligations durables.
    Impact potentiel et possibilité d’accroître le recours aux obligations vertes et aux instruments de financement durables complémentaires tels que les obligations sociales et relevant de l’économie bleue.
    Le 17 juillet 2023, de 13 h 00 à 14 h 00 (GMT + 2)
    Participant de la BEI : Ricardo Mourinho Félix, vice-président

