Ce projet relevant de Global Gateway contribuera à l’action climatique visant à atténuer les effets des changements climatiques.

Des installations solaires photovoltaïques seront placées sur des habitations et des locaux commerciaux.

La Banque européenne d’investissement (BEI), plus grande banque publique multilatérale au monde, et Banco Santander (Brasil), plus grande banque étrangère implantée au Brésil, ont signé un accord visant à encourager l’utilisation des énergies renouvelables dans le pays. Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Carlos Rey de Vicente, responsable de la région Amérique du Sud chez Banco Santander, ont signé un prêt de 300 millions d’EUR à Bruxelles le 17 juillet 2023 lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement UE-CELAC et du forum économique UE-ALC.

Le projet relève de la stratégie d’investissement Global Gateway de l’Union européenne, qui soutient les infrastructures et des initiatives resserrant les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation.

Ce prêt est destiné à soutenir la mise en place, principalement en toiture, d’une série de petites installations solaires photovoltaïques destinées à l’autoconsommation au Brésil, d’une puissance totale combinée d’environ 600 MWc. Elles seront placées sur des habitations et les locaux de petites et moyennes entreprises.

Ce projet relevant de Global Gateway contribuera à l’action climatique visant à atténuer les effets des changements climatiques. Il aidera aussi le Brésil à atteindre ses objectifs relatifs à l’augmentation de la part des sources d’énergie renouvelables dans sa production annuelle d’électricité et à mettre en œuvre son plan décennal d’accroissement de la production énergétique. S’agissant d’un projet de production d’électricité à faibles émissions de carbone, il réduira les émissions de carbone et la pollution atmosphérique. Il permettra également la mise en place de nouvelles capacités de production destinées à l’autoconsommation, ce qui réduira les pertes électriques et favorisera l’efficacité énergétique.

L’opération signée ce jour, qui renforce le rôle de la BEI en tant que banque du climat d’envergure mondiale, porte à près de 80 % le total des financements de la Banque en Amérique latine en 2022 qui sont liés à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale. Cette opération contribue en outre à la stratégie climatique de Santander, qui s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Santander soutient également fermement les initiatives durables : rien qu’en 2022, elle a mis plus de 32 milliards de BRL (6 milliards d’EUR) à la disposition d’activités durables au Brésil.

« Je me réjouis d’annoncer ce projet avec Banco Santander (Brasil) qui rendra possibles des investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables, la réduction des émissions de carbone et de la pollution atmosphérique ainsi que le soutien à des capacités supplémentaires de production d’énergies renouvelables au Brésil. Cette opération menée par BEI Monde, la branche de la BEI créée en 2022 pour les activités en dehors de l’Union européenne, s’appuie sur notre engagement mondial en faveur du climat et sur notre soutien à l’action climatique au Brésil ces trois dernières décennies », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

Jutta Urpilainen, commissaire chargée des partenariats internationaux à la Commission européenne : « Ce projet aura un impact positif significatif pour les familles et les petites entreprises brésiliennes. Dans le cadre du programme d’investissement « Global Gateway » Union européenne – Amérique latine et Caraïbes, nous sommes déterminés à collaborer pour promouvoir des investissements écologiques et numériques équitables et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. »

« Ce partenariat avec la BEI nous aidera à continuer à progresser vers une économie verte prête à faire face aux défis de demain. Dans un grand pays ensoleillé comme le Brésil, la production d’énergie solaire peut jouer un rôle fondamental dans le bouquet énergétique. Grâce à ces ressources, nous serons en mesure d’aider des milliers de personnes et de petites entreprises à accéder à l’énergie solaire et à produire de l’énergie propre. Le projet sera aussi synonyme d’économies pour des familles de tout le pays », a déclaré Carlos Rey de Vicente, responsable de la région Amérique du Sud chez Banco Santander.

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service du montage et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, notamment des taux d’intérêt compétitifs et des échéances adaptées aux projets. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut souvent fournir des aides non remboursables destinées à renforcer l’impact sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde au Brésil

La BEI peut se prévaloir d’être la plus grande banque publique multilatérale au monde. En 2022, elle a financé des investissements à l’extérieur de l’Union européenne à hauteur d’environ 10,8 milliards d’EUR par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la BEI créée cette même année pour soutenir les activités hors UE. Le Brésil est le principal bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine. Depuis que la banque de l’UE y a débuté ses opérations en 1997, elle y a mis plus de 5,4 milliards d’EUR à disposition à des conditions avantageuses, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour appuyer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population brésilienne. Le Brésil représente plus de 40 % du portefeuille de la BEI en Amérique latine.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde facilite la mise en œuvre d’investissements à long terme à des conditions favorables et fournit l’assistance technique nécessaire pour garantir que les projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 13 milliards d’EUR à l’appui de plus de 150 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, BEI Monde place l’investissement dans la connectivité au cœur de son action. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’objectif global de l’initiative, y compris au Brésil et en Amérique latine.

À propos du programme d’investissement « Global Gateway » Union européenne – Amérique latine et Caraïbes

La Commission européenne coordonne le développement et la mise en œuvre du programme d’investissement « Global Gateway » UE – ALC, qui est né d’un engagement politique à collaborer, en identifiant des opportunités d’investissement vertes et numériques équitables en Amérique latine et dans les Caraïbes, lesquelles bénéficieront de l’environnement ouvert créé par les accords de commerce et d’investissement et contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable. Il sera mis en œuvre au moyen d’initiatives de l’Équipe Europe : l’UE, ses États membres, les institutions de financement du développement, dont la Banque européenne d’investissement, les agences de crédit à l’exportation et toutes les autres sources publiques de financement coopéreront avec le secteur privé.

À propos de Banco Santander (Brasil)

Banco Santander (Brasil) (SANB11) a débuté ses activités au Brésil en 1982. Grâce à des opérations de fusion et acquisition portant sur plus de 70 banques et entreprises, elle a créé des structures compétitives de gros et de détail. Elle fait partie du groupe Santander, l’une des plus grandes banques au monde à l’aune de la capitalisation boursière, qui dispose d’un maillage dense dans dix pays clés d’Europe et d’Amérique. Seule institution financière étrangère fortement présente sur le segment de la banque de détail, elle compte plus de 53 000 employés au service de 31,7 millions de clients actifs. Distinguée comme l’une des entreprises les plus durables en 2022 par le prix Guia Exame Melhores do ESG, la banque cherche à promouvoir de plus en plus des activités inclusives et respectueuses de l’environnement. En savoir plus : www.santander.com.br.