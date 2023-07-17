Un prêt de 200 millions d’EUR à Banco del Estado de Chile permettra de financer des prêts hypothécaires à l’appui de nouveaux logements répondant à de meilleures normes d’efficacité énergétique dans le cadre du programme Ecovivienda.

La plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili, appuyée par l’Équipe Europe, vise à soutenir ce secteur à hauteur de plus de 100 millions d’EUR et à aider le pays à atteindre son objectif de 100 % d’énergie propre d’ici à 2050 .

La BEI et le ministère chilien de l’énergie continueront à renforcer leur coopération et à financer des actions qui accélèrent la transition énergétique du pays.

En marge du sommet UE-CELAC des chefs d’État et de gouvernement, la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé ce jour la signature de son tout premier prêt hypothécaire résidentiel destiné à financer l’accès à des logements économes en énergie en dehors de l’UE. Le prêt de 200 millions d’EUR à Banco del Estado de Chile, garanti par l’UE, financera des prêts hypothécaires à l’appui d’environ 2 600 nouveaux logements répondant à des normes améliorées en matière d’efficacité énergétique.

Le niveau de performance énergétique des nouveaux bâtiments réduira la consommation d’énergie et augmentera le confort thermique des logements, tout en faisant baisser la facture énergétique de ménages à revenu faible ou intermédiaire. Les économies d’énergie contribueront également à la réduction de la pollution atmosphérique locale du fait de la diminution du recours à la biomasse et de la baisse des émissions de gaz à effet de serre liées aux combustibles fossiles.

Cette opération est considérée comme un projet relevant à 100 % de l’action en faveur du climat. Il s’agit du premier prêt hypothécaire résidentiel de la BEI destiné à financer l’accès à des logements économes en énergie en dehors de l’UE.

En outre, lors du sommet UE-CELAC, la BEI a confirmé son soutien au secteur chilien de l’hydrogène renouvelable, en plein essor, et a annoncé l’approbation d’un prêt de 100 millions d’EUR au titre de la plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili appuyée par l’Équipe Europe. Cette plateforme va soutenir la décarbonation de l’économie chilienne, créer des emplois verts et des débouchés commerciaux pour les entreprises chiliennes et européennes, tout en aidant l’Europe à répondre à sa demande d’importation d’hydrogène renouvelable. La plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili, appuyée par l’Équipe Europe, relève du programme d’investissement « Global Gateway » Union européenne – Amérique latine et CaraïbesInvestissement, qui met en avant des projets d’investissement prioritaires visant à répondre aux besoins de l’Amérique latine et des Caraïbes en matière d’infrastructures, tout en créant une valeur ajoutée locale et en promouvant la croissance, des emplois décents et la cohésion sociale.

Dans le cadre de cette plateforme, la BEI sera en mesure de fournir des financements à la République du Chili, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) étant l’organisme de mise en œuvre chargé d’acheminer les fonds vers des initiatives liées à l’hydrogène renouvelable. La plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili, appuyée par l’Équipe Europe, soutient l’ambition chilienne de voir les énergies renouvelables et propres devenir les principales sources de production, avec en ligne de mire 100 % d’énergie propre d’ici à 2050.

Dans le cadre du sommet UE-CELAC, Werner Hoyer, président de la BEI, et Diego Pardow, ministre de l’énergie de la République du Chili, ont signé une déclaration d’intention visant à renforcer la coopération et à financer des mesures en faveur du développement et du déploiement durable de l’hydrogène vert et de ses dérivés, des énergies renouvelables comme la géothermie, l’énergie solaire et l’énergie éolienne, entre autres, des technologies de stockage, de l’efficacité énergétique et de l’électromobilité, à l’appui d’un processus de décarbonation accélérateur de la transition énergétique au Chili.

« Je suis fier de voir la coopération entre l’Union européenne et le Chili s’intensifier grâce à des investissements dans l’action climatique et les nouvelles technologies vertes. Ces initiatives illustrent la valeur ajoutée que peuvent apporter l’Équipe Europe et Global Gateway à des partenaires comme le Chili dans le cadre de son ambitieux programme d’action climatique. À la BEI, nous sommes déterminés à contribuer à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat tout en créant de nouvelles perspectives de croissance et d’emploi », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne : « Un mois seulement après son lancement, le fonds en faveur de l’hydrogène renouvelable au Chili, appuyé par l’Équipe Europe, prend vie ; cette importante contribution de la BEI étant épaulée par Global Gateway. Il soutiendra le développement de ce secteur stratégique au Chili, en créant des emplois de qualité et de la valeur ajoutée à l’échelle locale. Il stimulera également les capacités d’exportation du Chili au bénéfice de ses partenaires, dont l’UE. Nous aurons donc tous à y gagner. »

Gabriel Boric, président de la République du Chili : « Le Chili et l’Union européenne entretiennent depuis longtemps une relation de coopération solide dans le secteur de l’énergie. Nous partageons la même vision de l’urgence de l’action climatique et sommes déterminés à respecter l’accord de Paris en parvenant à la neutralité carbone d’ici à 2050. Ces initiatives contribueront à relever le niveau d’ambition au profit d’une société plus propre, plus durable et plus juste.

« Chez BancoEstado, nous nous réjouissons de recevoir ce prêt accordé par la Banque européenne d’investissement. L’histoire de BancoEstado est étroitement liée à l’inclusion, et en particulier par le financement en faveur des logements sociaux et de l’accès à ces derniers. Aujourd’hui, l’un des objectifs stratégiques de BancoEstado consiste à collaborer en matière d’efficacité énergétique et à devenir un pilier du développement durable au Chili », a déclaré Daniel Hojman, président de Banco del Estado de Chile.

Diego Pardow, ministre de l’énergie de la République du Chili : « Nous saluons la collaboration avec la BEI, qui se traduit aujourd’hui par la signature de cette déclaration d’intention commune. Les signaux envoyés ces derniers jours par les banques multilatérales témoignent de la crédibilité accordée au travail accompli par le Chili. Ce que nous voulons, c’est établir un plan stable qui encourage les contrats à long terme pour les investissements à long terme. Le Chili se prépare déjà au développement de ce nouveau secteur. »

Ces trois projets s’inscrivent dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, qui soutient des projets resserrant les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. La stratégie Global Gateway est une contribution de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement général dans le monde. Entre 2021 et 2027, l’Union européenne compte mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements pour des projets durables et de grande qualité, en tenant compte des besoins des pays partenaires et en garantissant des avantages durables pour les populations locales.

Informations générales

À propos de la BEI

Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des prêts à des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées alignées sur les projets financés. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut souvent fournir des aides non remboursables destinées à renforcer l’impact sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde au Chili

La BEI peut se prévaloir d’être la plus grande banque publique multilatérale au monde. En 2022, elle a financé environ 10,8 milliards d’EUR d’investissements à l’extérieur de l’Union européenne par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la BEI créée cette même année pour soutenir les activités hors UE. Depuis que la BEI a débuté ses opérations au Chili en 1994, elle a prêté plus de 776 millions d’EUR à des conditions avantageuses, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population chilienne.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 13 milliards d’EUR à l’appui de plus de 150 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, l’investissement dans la connectivité est au cœur de l’action de BEI Monde. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative, y compris au Brésil et en Amérique latine.

À propos du programme d’investissement « Global Gateway » Union européenne – Amérique latine et Caraïbes

Le programme d’investissement « Global Gateway » UE – ALC naît d’un engagement politique à travailler ensemble, en identifiant des opportunités d’investissement vertes et numériques équitables en Amérique latine et dans les Caraïbes, lesquelles bénéficieront de l’environnement ouvert créé par les accords de commerce et d’investissement et contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable. Ce programme sera mis en œuvre dans le cadre d’initiatives de l’Équipe Europe : l’UE, ses États membres, les institutions de financement du développement, dont la Banque européenne d’investissement, les agences de crédit à l’exportation et toutes les autres sources publiques de financement collaboreront au sein de partenariats public-privé.