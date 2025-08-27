Le président Werner Hoyer et le vice-président Ambroise Fayolle ont participé à plusieurs événements organisés à l’occasion de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), qui réunit des dirigeants du monde entier pour discuter de sujets tels que le développement mondial, l’énergie, la sécurité alimentaire, l’éducation et l’action climatique.

Parallèlement, la BEI a participé, du 19 au 25 septembre, à la Semaine du climat à New York, le plus grand événement mondial de ce type en matière de climat.

Alors que les dirigeants du monde entier se réunissent ce mois-ci à New York pour la Semaine du climat, le président Hoyer estime que « l’heure des solutions a sonné ». Lire l’article de blog.

Pour en savoir plus sur notre participation, consultez notre avis aux médias.

Découvrez comment le Groupe BEI contribue aux objectifs de développement durable.