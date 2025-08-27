Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Le président Werner Hoyer et le vice-président Ambroise Fayolle ont participé à plusieurs événements organisés à l’occasion de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), qui réunit des dirigeants du monde entier pour discuter de sujets tels que le développement mondial, l’énergie, la sécurité alimentaire, l’éducation et l’action climatique.

Parallèlement, la BEI a participé, du 19 au 25 septembre, à la Semaine du climat à New York, le plus grand événement mondial de ce type en matière de climat.

  Alors que les dirigeants du monde entier se réunissent ce mois-ci à New York pour la Semaine du climat, le président Hoyer estime que « l’heure des solutions a sonné ». Lire l’article de blog.

  Pour en savoir plus sur notre participation, consultez notre avis aux médias.

 Découvrez comment le Groupe BEI contribue aux objectifs de développement durable.

Principaux événements

  • Forsaken Futures, le 14 septembre
    Dans son allocution liminaire, le président Hoyer a présenté les défis posés par la crise mondiale de l’énergie et du climat et des solutions pour y faire face.
      Discours du président Hoyer
      Regarder la retransmission de l’événement
  • Sommet des Nations unies sur la transformation de l’éducation, le 19 septembre
    Le président Hoyer a prononcé un discours à l’occasion de la journée des dirigeants organisée lors du sommet au siège de l’ONU. Il a évoqué les défis liés au financement de l’éducation en tant que bien commun et a appelé à un soutien international pour transformer l’éducation.
      Discours du président Hoyer
  • Cérémonie d’ouverture de la Semaine du climat organisée à New York, le 19 septembre
    Le président Hoyer et le vice-président Fayolle ont participé à la cérémonie d’ouverture de la Semaine du climat organisée à New York. Le président Hoyer s’est exprimé sur la nécessité d’une transition juste à l’échelle mondiale, qui place les pays et les communautés vulnérables au cœur de la transition verte.
  • Landmark Leaders’ Event for a Nature Positive World, le 20 septembre
    En amont de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique organisée en décembre, le vice-président Fayolle a échangé sur des solutions innovantes pour financer des projets relatifs à la biodiversité et à la conservation de la nature.
      Regarder la retransmission de l’événement
  • Sommet mondial sur la biodiversité, le 21 septembre
    Le président Hoyer a prononcé un discours liminaire visant à présenter les perspectives et les défis liés aux investissements dans le capital naturel et la manière dont la mobilisation de financements pour la nature peut contribuer à la réalisation des objectifs tant de l’accord de Paris que du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020.
      Discours du président Hoyer
  • Halfway to 2030 – Devex @UNGA 77, le 22 septembre
    Stephen O’Driscoll, responsable du Bureau des affaires environnementales, climatiques et sociales à la BEI, a participé à une discussion organisée par Devex, plateforme médiatique pour le développement mondial. Il a évoqué le rôle de la BEI dans le soutien aux investissements verts dans le monde entier, en mettant particulièrement l’accent sur la crise énergétique, l’intensification des efforts d’adaptation aux changements climatiques et le soutien à une transition juste à l’échelle mondiale.
      Regarder la retransmission de l’événement

Derniers articles et discours

En savoir plus sur l’action de la BEI

 

BEI Monde

Nous instaurons la stabilité et la croissance durable et luttons contre les changements climatiques dans le monde entier.

 

Climat et durabilité environnementale

Agir pour faire face à l’urgence climatique et environnementale de la décennie 2021-2030, qui est décisive.

 

Ensemble pour le climat

Nous sommes déterminés à concrétiser les objectifs climatiques de l’UE, tant en Europe que dans le reste du monde.

 

Énergie

Les sources d’énergie durables, compétitives et sûres, sont un objectif clé de l’UE et un secteur important de l’appui financier de la BEI.

 

Éducation et formation

L’objectif de nos activités dans ce secteur est d’accroître les capacités et d’améliorer la qualité des systèmes éducatifs.

 

Innovation et compétences

Essentielle pour la transition écologique, l’innovation est aussi la clé de la croissance économique et de l’emploi.

