Werner Hoyer et Ambroise Fayolle, président et vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), participeront la semaine prochaine à une série d’événements organisés dans le cadre de la 77esession de l’Assemblée générale des Nations unies et de la Semaine du climat de New York.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Pour surmonter les crises climatiques et environnementales auxquelles nous sommes confrontés, nous devons mobiliser des investissements gigantesques. Les réunions de l’Assemblée générale des Nations Unies doivent placer la création de partenariats mondiaux pour investir dans les technologies vertes innovantes et l’adaptation aux changements climatiques au centre de leurs discussions. À la BEI, nous collaborons avec les pouvoirs publics, les villes, les entreprises, la société civile et la communauté financière à l’échelle mondiale pour accélérer la transformation verte. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Le dernier rapport du GIEC indique qu’il nous reste très peu de temps pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5° C. Les changements climatiques ont déjà de nombreuses incidences inévitables pour les pays du Sud qui se trouvent en première ligne de la crise climatique. Par l’intermédiaire de sa nouvelle branche spécialisée dans le développement, BEI Monde, la BEI travaille en étroite collaboration avec les pays et ses clients pour fournir une assistance technique et financer des projets verts à l’échelle mondiale, en particulier en Afrique. »

« Forsaken Futures »

Le 14 septembre, l’organisation médiatique internationale Project Syndicate a organisé un événement virtuel en direct, intitulé Forsaken Futures. Dans son discours d’ouverture, le président Hoyer a présenté les défis posés par la crise mondiale de l’énergie et du climat et des solutions pour y faire face. Vous pouvez lire son discours ici.

Semaine du climat de New York

Le 19 septembre, le président Hoyer et le vice-président Fayolle participeront à la cérémonie d’ouverture de la Semaine du climat organisée à New York. Le président Hoyer s’exprimera sur la nécessité d’une transition juste à l’échelle mondiale, qui place les pays et les communautés vulnérables au cœur de la transition verte.

Sommet des Nations unies sur la transformation de l’éducation

Le 19 septembre, le Président Hoyer prononcera un discours à l’occasion de la Journée des dirigeants organisée dans le cadre du Sommet sur la transformation de l’éducation au siège de l’ONU. Il évoquera les défis liés au financement de l’éducation en tant que bien commun et expliquera comment la nouvelle branche de la BEI spécialisée dans le développement, BEI Monde, soutient l’accès aux investissements à l’appui de l’éducation et de l’inclusion sociale dans le monde entier.

« Landmark Leaders’ Event for a Nature Positive World »

Le 20 septembre, le vice-président Fayolle participera à la manifestation Landmark Leaders’ Event for a Nature Positive World. En amont de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui se tiendra en décembre, il échangera sur des solutions innovantes pour financer des projets relatifs à la biodiversité et à la conservation de la nature.

Sommet mondial de la biodiversité

Le 21 septembre, à l’occasion du Sommet mondial sur la biodiversité, le Président Hoyer prononcera un discours liminaire dans lequel il présentera les perspectives et les défis concernant les investissements dans le capital naturel et la manière dont la mobilisation de financements pour la nature peut contribuer à la réalisation des objectifs tant de l’accord de Paris que du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020.

À mi-chemin vers 2030 – Devex @UNGA 77

Le 22 septembre, le vice-président Fayolle participera à une discussion organisée par la plateforme médiatique pour le développement mondial, Devex. Il évoquera le rôle de la BEI dans le soutien aux investissements verts à l’échelle mondiale, en mettant particulièrement l’accent sur les défis à relever et les solutions à mettre en place pour intensifier ce type d’investissements en Afrique.

Article de blog par le président Hoyer

Alors que la guerre que la Russie mène en Ukraine ajoute à la pression sur la sécurité énergétique et alimentaire dans un monde déjà confronté aux changements climatiques, l’heure est à la transformation, à l’adaptation et aux solutions, a déclaré le président de la BEI, Werner Hoyer. Cet article de blog est disponible ici.

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.