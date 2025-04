Institut BEI : partenariats avec des universités

L’Institut soutient l’enseignement supérieur et la recherche, essentiellement au moyen de subventions ou de parrainages (EIBURS, STAREBEI).

Il favorise l’enseignement supérieur par l’intermédiaire d’accords de coopération avec des universités et des centres de recherche dans toute l’Europe (London School of Economics, Sciences Po, Université du Luxembourg, University College London, Collège d’Europe, SDA Bocconi, etc.).

Dans ce contexte, l’Institut dirige des projets d’étude (Capstones) avec des étudiants sur des thèmes importants pour les activités du Groupe BEI. En outre, il organise des cours sur le rôle, les missions et les activités du Groupe BEI ainsi que des séminaires et des conférences avec d’éminents orateurs afin d’encourager la diffusion des connaissances et la réflexion innovante concernant des questions qui intéressent particulièrement le Groupe BEI.

Depuis 2018, l’Institut organise l’université d’été de la BEI, un programme de 10 jours au cours duquel des étudiants de l’enseignement supérieur s’informent sur les principales activités et responsabilités du Groupe BEI (Banque européenne d’investissement, Fonds européen d’investissement, Institut BEI). Elle a lieu chaque année en juin ou juillet à Luxembourg. Tous les conférenciers font partie du personnel de la BEI et du FEI et apportent des informations de première main – qui ne figurent dans aucun manuel – concernant la plus grande institution financière multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de ses emprunts.

Découvrez les ressources de la BEI destinées aux apprenants et aux chercheurs en consultant la rubrique Apprentissage ouvert.