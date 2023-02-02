Notre logo : notre histoire, notre avenir

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement de l’Union européenne (UE). En tant que telle, la BEI est un membre essentiel de la grande famille de l’UE, qui contribue à la réalisation des objectifs politiques européens. Elle renforce l’influence de l’Union européenne à l’échelle internationale. Par son activité dans les États membres et dans le monde entier, elle la rend plus visible, tout en représentant ses valeurs.
Le logo de la Banque européenne d’investissement illustre le rôle de la BEI en tant que banque de l’UE. Ce logo comprend trois éléments : une représentation stylisée du bâtiment du siège de la Banque à Luxembourg, le drapeau de l’Union européenne et le nom de l’institution.
Le drapeau souligne le statut de la BEI en tant que membre de la famille de l’UE. À travers sa forme caractéristique, le bâtiment principal de la Banque représente le caractère unique de son rôle.
coulisses de la création du nouveau logo.Découvrir les
Nos logos
Version verticale
Version principale du logo de la Banque européenne d’investissement.
Télécharger
Demander l'autorisation d'utiliser le logo
Disponible dans d'autres langues
Version horizontale
Version secondaire du logo principal à utiliser en cas de contraintes d’espace et lorsqu’une forme plus étendue est appropriée (bannière longue et étroite ou toile de fond, par exemple).Télécharger
Demander l'autorisation d'utiliser le logo
Disponible dans d'autres langues
Groupe BEI
Il convient d’utiliser ce logo pour toute communication sur le Groupe BEI.
Télécharger
Demander l'autorisation d'utiliser le logo
Disponible dans d'autres langues
BEI Monde
Il convient d’utiliser ce logo pour toute communication sur BEI Monde.
Download
Demander l'autorisation d'utiliser le logo
Disponible dans d'autres langues
Plus d’informations
Salle de presse
Retrouvez nos tout derniers communiqués de presse, actualités et discours dans notre salle de presse.
Blog
Découvrez des personnes et des idées inspirantes en lisant nos projets à la une, nos articles d’opinion et nos essais.
Vidéos
Regardez des projets à la une, des entretiens, des conférences et bien plus encore dans notre vidéothèque.
Photos
Vous recherchez des photos de nos projets, de notre siège ou de notre direction ? Consultez notre photothèque.