Notre logo : notre histoire, notre avenir

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement de l’Union européenne (UE). En tant que telle, la BEI est un membre essentiel de la grande famille de l’UE, qui contribue à la réalisation des objectifs politiques européens. Elle renforce l’influence de l’Union européenne à l’échelle internationale. Par son activité dans les États membres et dans le monde entier, elle la rend plus visible, tout en représentant ses valeurs.

Le logo de la Banque européenne d’investissement illustre le rôle de la BEI en tant que banque de l’UE. Ce logo comprend trois éléments : une représentation stylisée du bâtiment du siège de la Banque à Luxembourg, le drapeau de l’Union européenne et le nom de l’institution.

Le drapeau souligne le statut de la BEI en tant que membre de la famille de l’UE. À travers sa forme caractéristique, le bâtiment principal de la Banque représente le caractère unique de son rôle.

Découvrir les coulisses de la création du nouveau logo.