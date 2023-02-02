Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Notre logo : notre histoire, notre avenir

02 February 2023

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement de l’Union européenne (UE). En tant que telle, la BEI est un membre essentiel de la grande famille de l’UE, qui contribue à la réalisation des objectifs politiques européens. Elle renforce l’influence de l’Union européenne à l’échelle internationale. Par son activité dans les États membres et dans le monde entier, elle la rend plus visible, tout en représentant ses valeurs.

Le logo de la Banque européenne d’investissement illustre le rôle de la BEI en tant que banque de l’UE. Ce logo comprend trois éléments : une représentation stylisée du bâtiment du siège de la Banque à Luxembourg, le drapeau de l’Union européenne et le nom de l’institution.

Le drapeau souligne le statut de la BEI en tant que membre de la famille de l’UE. À travers sa forme caractéristique, le bâtiment principal de la Banque représente le caractère unique de son rôle.

  Découvrir les coulisses de la création du nouveau logo.

Nos logos

Version verticale

Version principale du logo de la Banque européenne d’investissement.

  Télécharger
  Demander l'autorisation d'utiliser le logo
  Disponible dans d'autres langues

Version horizontale

Version secondaire du logo principal à utiliser en cas de contraintes d’espace et lorsqu’une forme plus étendue est appropriée (bannière longue et étroite ou toile de fond, par exemple).

  Télécharger
  Demander l'autorisation d'utiliser le logo
  Disponible dans d'autres langues

Groupe BEI

Il convient d’utiliser ce logo pour toute communication sur le Groupe BEI.

  Télécharger
  Demander l'autorisation d'utiliser le logo
  Disponible dans d'autres langues

BEI Monde

Il convient d’utiliser ce logo pour toute communication sur BEI Monde.

  Download
  Demander l'autorisation d'utiliser le logo
  Disponible dans d'autres langues

Guide d’utilisation du logo de la BEI

En raison de l’impact de la Banque européenne d’investissement et de sa contribution à la mission de l’Union européenne, il est essentiel qu’elle soit reconnue comme un élément clé de la famille de l’UE. Le nouveau logo de la BEI harmonise son identité avec celle d’institutions telles que la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen. Toutes ces institutions ont un logo inspiré de leurs bâtiments et du drapeau de l’UE. Les lignes horizontales du nouveau logo représentent non seulement le « Bâtiment Est » tout en verre de la Banque, mais aussi l’horizon et la terre, ou la stabilité, l’équilibre et la confiance. La ligne grise ascendante figure la progression, le dynamisme et l’espoir face à l’avenir.

En savoir plus  

