Banques multilatérales de développement

La Banque européenne d’investissement (BEI) est spécialisée à la fois dans l’investissement et le développement, et ce, à l’échelle mondiale, puisqu’elle intervient à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne.

De fait, en raison du volume de ses emprunts et de ses prêts, la BEI est parfois désignée comme la plus grande banque multilatérale de développement (BMD).

En tant qu’institution de financement de l’Union européenne, la BEI consacre l’essentiel de son activité à des projets qui contribuent au développement équilibré et à l’intégration au sein de l’UE.

La BEI apporte également un soutien financier dans plus d’une centaine de pays hors UE avec lesquels elle a conclu des accords d’association, de partenariat ou de préadhésion, à l’appui de la réalisation des objectifs de l’UE. Les investissements de la BEI dans ces pays ciblent essentiellement l’action en faveur du climat et l’environnement, les infrastructures de base, les réseaux de communication et les coentreprises industrielles.