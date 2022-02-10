Wer im Rollstuhl unterwegs ist, kennt das: Ein paar Stufen vor dem Restaurant, und der Abend ist gelaufen.

„Infos sind für mich das A und O“, sagt Judyta Smykowski, Rollstuhlfahrerin in Berlin. „Ist ein Ort barrierefrei? Kann ich da mit Freunden hin? Oder werde ich die Attraktion des Abends?“

Da hilft die Wheelmap-App – eine per Crowdsourcing entwickelte Karte, auf der Informationen über Barrierefreiheit geteilt werden können, etwa zu Restaurants, Läden, U-Bahn-Haltestellen oder Straßen. Mit einem Ampelsystem werden die Orte markiert: grün bedeutet barrierefrei, gelb teilweise zugänglich und rot nicht rollstuhlgerecht. Weitere Symbole geben beispielsweise Auskunft über Toiletten.

„Das spart echt Zeit“, sagt Judyta, Community Managerin für Wheelmap. „Eigentlich bräuchten wir strengere Gesetze in Sachen Barrierefreiheit. Die gibt es aber nicht, deswegen müssen wir uns selbst helfen.“

Die kostenlose App wurde vor rund zehn Jahren von Holger Dieterich und seinem Freund Raul Krauthausen, selbst Rollstuhlfahrer, entwickelt. Beide studierten an der Berliner Universität der Künste. Raul belegte als Hauptfach Kommunikationswissenschaft, Holger e-Business.

„Wir haben beide gerne an Ideen herumgetüftelt und waren immer im selben Café. Irgendwann schlug ich vor, mal zu mir ins Viertel zu gehen. Er meinte: ‚Keine Ahnung, in welche Cafés ich bei Dir mit dem Rollstuhl reinkomme.‘“

So entstand Wheelmap.