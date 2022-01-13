Alles begann in Paris. Pedro Henriques und Jenny Romano lernten sich an ihrer Business School kennen und freundeten sich an. Nach ihrem Abschluss zog es sie nach Dublin, wo beide in die Welt der Big-Tech-Unternehmen eintauchten. Romano arbeitete bei Google in der Werbung, Henriques leitete ein Team von Data-Science-Analysten bei LinkedIn.

Beiden gemein war die Sorge darüber, wie Falschinformationen im Internet die politische Debatte polarisieren und den Dialog und damit auch die Lösung großer Probleme erschweren.

„Was mich wirklich beunruhigt: Es gibt bei praktisch jedem großen gesellschaftlichen Thema Falschinformationen“, erklärt Henriques. „Nehmen wir mal die politische Disruption und den Klimawandel. Oder die Coronapandemie in den letzten zwei Jahren. Wer hier wirklich Probleme lösen will, muss erst einmal Fake News aus dem Weg räumen.“

Romano für ihren Teil bemerkte, wie sich die Gespräche mit anderen Menschen veränderten. „Seit etwa sechs Jahren habe ich das Gefühl, dass sich Diskussionen sehr schnell extrem zuspitzen“, erzählt sie. „Und Diskussion und Dialog sind die Grundlage einer gesunden Demokratie.“

Um hier etwas zu ändern, beschlossen die beiden, gemeinsame Sache zu machen. Den Journalismus der alten Schule vor Augen schufen sie ein digitales Tool auf Basis künstlicher Intelligenz, das dabei hilft, die Qualität gelesener Informationen besser einzuschätzen. Der Name ihres neuen Tools: The Newsroom.

„Unser Tool setzt auf Explainable KI, also erklärbare künstliche Intelligenz. Es prüft im Wesentlichen, wie vertrauenswürdig ein Artikel ist, und zeigt anschließend eine transparente Beurteilung an“, erklärt Romano.