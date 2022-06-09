Klingt wie der passende Soundtrack für Konekt. Das belgische Unternehmen hilft Menschen wie Verneert, ihre Talente zu entwickeln, damit sie gleichberechtigt lernen, leben und arbeiten können.

Wie in einigen anderen europäischen Ländern gibt es auch in Belgien eigene Schulen für Kinder mit Behinderungen. Laut Koen Deweer, dem Chef der Konekt-Gruppe, sind viele Absolventinnen und Absolventen dieser Schulen nicht in der Lage, sich selbst und die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen.

Deweer: „In diesen Schulen wird vor allem thematisiert, was schwierig an einer Behinderung ist. Die jungen Menschen gehen daher ohne große Zukunftsperspektive von der Schule ab. Einfach, weil sie sich selbst nicht kennen und nicht wissen, worin sie gut sind. Deshalb haben wir Konekt gegründet. Wir helfen den Jugendlichen, ihre Talente zu entdecken und einzusetzen – bei der Arbeit, in der Familie, in ihrem persönlichen Umfeld usw.“

Konekt bietet verschiedene Trainingsprogramme für junge Menschen, die wegen einer geistigen Behinderung, Autismus oder einer Hirnverletzung kognitive Hilfe benötigen.

In einem der Programme werden sie theoretisch und praktisch zu begleitenden Betreuungspersonen in Kindergärten ausgebildet. In einem anderen Programm mit dem Namen Brake-Out probieren die jungen Erwachsenen drei Jahre lang verschiedene Aktivitäten und werden so an ihre Talente und Interessen herangeführt. Dabei bekommen sie Hilfe von Altersgenossen, Coaches und anderen Kräften. Glorian Verneert durchläuft gerade das erste Jahr des Programms. Auch eine professionelle Tanzausbildung mit eigenem Tanzensemble hat Konekt im Angebot: „Platform-K“ tritt in Belgien und im Ausland auf.

Darüber hinaus bietet Konekt Programme für Betreuer, Lehrerinnen und Berater in gemeinnützigen und kommerziell orientierten Organisationen.

„Wir möchten auch diese Personen motivieren und in unserem auf Stärken ausgerichteten Ansatz ausbilden, damit Alltag und Arbeitswelt offener und gerechter werden“, erklärt Deweer.