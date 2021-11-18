IRRIOT steht für „Irrigation Internet of Things“. Und es ist der Name eines schwedischen Start-ups, das angetreten ist, die Bewässerung in der Landwirtschaft zu verändern.

„Im Grunde statten wir Bewässerungsanlagen mit einem Gehirn aus“, erklärt Marketingchef Johan Wendt. „Dadurch lassen sich bis zu 50 Prozent an Wasser sparen und die Ernteerträge um bis zu 30 Prozent steigern.“

Das Konzept des Internets der Dinge setzt sich gerade in immer mehr Branchen durch. Einfach ausgedrückt, werden dabei physische Objekte mit Sensoren ausgestattet und vernetzt. Dadurch können Geräte untereinander und mit einer Basis Daten austauschen und von überall aus überwacht und gesteuert werden.

IRRIOT wendet das Konzept auf Bewässerungsanlagen an: Sensoren auf dem Feld überwachen die Temperatur, die Bodenfeuchte und sogar den pH-Wert. Diese Daten gehen per Funksignal an ein Terminal auf dem Feld, das sie an eine Steuerungsbasis weiterleitet – den Controller, der im Grunde ein Computer ist. Das Terminal öffnet und schließt auch die Ventile des Bewässerungssystems. Hinzu kommt noch eine Cloud Software, eine Art „Nachrichtendienst“, der die Daten verarbeitet und im richtigen Moment die passenden Befehle an die Steuerungsbasis sendet.

„Wir leben in einer Zeit der globalen Nahrungsmittel- und Wasserknappheit und müssen mehr Nahrung produzieren als je zuvor“, so Wendt. „70 Prozent des weltweiten Süßwasserverbrauchs entfallen auf die Landwirtschaft, und dort wird viel Wasser verschwendet.“

Zuerst für den Garten entwickelt

IRRIOT nahm 2021 am Wettbewerb für Soziale Innovation teil, mit dem das EIB-Institut kreative Lösungen für gesellschaftliche Probleme auszeichnet. Das kleine Unternehmen zählte zu den 15 Finalisten, die sich unter 280 hochkarätigen Kandidaten aus 28 Ländern durchsetzten. Der Wettbewerb für Soziale Innovation prämiert die besten europäischen Sozialunternehmen und fördert innovative Ideen mit sozialer, ethischer oder ökologischer Wirkung.