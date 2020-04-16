Das Problem ist also nicht nur, dass Mitarbeitende nicht zur Arbeit kommen und keine Produkte oder Leistungen produzieren. Auch Faktoren wie die Nachfrageseite beeinträchtigen das Geschäft?

Das stimmt. Die Schutzmaßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, bremsen die Nachfrage. Die am stärksten von den Maßnahmen betroffenen Sektoren (Tourismus, Verkehr, Automobilindustrie, u. a.) spüren das am deutlichsten.

Welche Hilfe brauchen KMU in dieser sehr ungewöhnlichen Situation?

Zunächst einmal brauchen sie die Unterstützung jetzt sofort. Die beste und einfachste Hilfe ist eine sofortige Entlastung, damit sie liquide bleiben. Das kann beispielsweise durch Kreditstundungen oder längere tilgungsfreie Zeiträume für Kapitalrückzahlungen geschehen. Gleichzeitig müssen sie unbedingt leichter an finanzielle Unterstützung kommen. Denkbar wären hier etwa zusätzliche Betriebsmittelkredite oder Liquidität durch Forderungsankauf sowie Überziehungskredite.

Die kleinen Unternehmen brauchen also Bankkredite, und das ausgerechnet jetzt, wo sie aus Sicht der Banken als nicht sehr gesund gelten, weil sie nicht an der Kapazitätsgrenze produzieren und die Nachfrage nach ihren Produkten gering ist? Das heißt, sie kommen für einen normalen Unternehmenskredit eigentlich nicht infrage?

Das ist richtig. Die Kreditkennzahlen der KMU werden sich in der Tat verschlechtern, also Rentabilität, Umsatzentwicklung und Liquiditätspuffer – allesamt wichtige Kennzahlen für eine normale Kreditrisikobewertung.

Da nur schwer abzuschätzen ist, ob es sich um einen vorübergehenden symmetrischen Schock handelt und wann sich die Lage wieder erholt, ist es sehr wichtig, dass die Banken weiter Kredite vergeben und Finanzierungshilfen bereitstellen. Andernfalls würden wir eine Art Abwärtsspirale erleben mit zunehmenden Zahlungsausfällen.

Um das zu verhindern, haben mehrere EU-Länder Ad-hoc-Maßnahmen eingeführt, etwa Stundungen für bestehende Kredite und öffentliche Garantien, um Banken Anreize zur Unterstützung von KMU zu bieten.

Wie kann die Europäische Investitionsbank zusätzlich zu den Maßnahmen der Mitgliedstaaten diesen Unternehmen helfen?

Wir müssen uns auf Maßnahmen konzentrieren, die rasch im Rahmen der bestehenden Instrumente umgesetzt werden können. So können wir sofort reagieren. Parallel dazu sollten wir weitere Initiativen entwickeln, wie etwa Risikoteilungsinstrumente mit Geschäftsbanken.

