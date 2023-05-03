Rumänische Universitäten betreiben nur rund ein Zehntel der Forschung und Entwicklung einer durchschnittlichen europäischen Hochschule.

Das liegt zum Teil daran, dass sie wegen ihrer Lehreinrichtungen, Wohnheime und Verwaltung international nicht konkurrenzfähig sind. Zudem sind Mittel für Forschung und Entwicklung generell Mangelware, weil die Rentabilität solcher Aktivitäten naturgemäß nicht vorhersehbar ist.

Diese Probleme kennt auch die George-Emil-Palade-Universität für Medizin, Pharmazie, Naturwissenschaften und Technik Târgu Mureș. Die 1945 gegründete Universität forscht vor allem in den Bereichen Neurologie, Kardiologie, Onkologie und in den Materialwissenschaften.

Sie gehört zwar zu den sechs besten medizinischen Fakultäten Rumäniens, sah sich angesichts der steigenden Zahl rumänischer und internationaler Studierender aber gezwungen, ihre Einrichtungen auszubauen.

Zusammen mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) suchte die Uni nach einer Lösung.

Im August 2022 wurde ein EIB-Kredit über 20 Millionen Euro für die Sanierung und Modernisierung der Lehreinrichtungen und der klinischen Labore auf dem Campus unterzeichnet. Die Universität erhielt außerdem finanzielle und technische Beratung von der Beratungsplattform der EIB.

„Ein zeitgemäßer Lernort, an dem Studierende, Lehrende und Forschende die neuesten Technologien nutzen können, ist wichtig“, so Professor Leonard Azamfirei, der Rektor der Universität. „Wir wollen aber mehr. Deswegen bewerben wir uns um Projekte bei großen inländischen Unternehmen und machen Bildung für alle Studierenden zugänglich.“