© SkillLab Bretgeld sieht einen der Schlüssel zum Erfolg des SkillLab-Systems in der Ausrichtung auf Fähigkeiten statt auf Jobbezeichnungen. (SkillLab)

„Eine Jobbezeichnung in einer Kultur kann in einer anderen für etwas komplett Anderes stehen“, sagt Bretgeld. „Fähigkeiten lassen sich leichter übersetzen.“

Ein weiterer Nutzen des SkillLab-Ansatzes ist für ihn das Gefühl der Selbstwirksamkeit und Würde, das Menschen bei ihrer Arbeitssuche gegeben wird.

„Unsere Datenbank umfasst knapp 14 000 Fähigkeiten“, sagt er. „Wenn uns jemand nach unseren Fähigkeiten fragt, würden Sie und ich uns wahrscheinlich schwertun, diese Frage zu beantworten. Mit KI klappt das aber besser, und die App weiß, welche weiteren Stärken normalerweise mit bereits festgestellten Fähigkeiten verbunden sind. Die App hilft den Leuten, ihre Kompetenzen und Erfahrungen genau darzustellen. Sie können damit sogar einen ansprechenden Lebenslauf in einer fremden Sprache erstellen.

Wachstum weltweit

Viele Arbeitssuchende – auch Menschen, die seit Jahren keinen Job mehr haben – wissen gar nicht, was für Fähigkeiten sie eigentlich haben. Die Hilfestellung dabei, das zu entdecken, gibt ihnen Selbstvertrauen, so Bretgeld. Jetzt wissen sie besser, was sie können, in welchem Bereich sie nach Arbeit suchen sollten und welche Aus- oder Weiterbildung sie für Arbeitgeber eventuell noch wertvoller macht.

Die Software von SkillLab hilft Arbeitsämtern und Jobvermittlern, ihre Ressourcen optimal zu nutzen – insbesondere wenn ein Großteil der Arbeit wegen der Coronapandemie im Home-Office erfolgt. Bin-Humam nennt als Beispiel ein Arbeitsamt in Thessaloniki, das eine große Zahl von Flüchtlingen bei der Arbeitssuche begleitet.

„Das ist für das Arbeitsamt mit monatlich 300 bis 400 neuen Arbeitssuchenden eine Herkulesaufgabe, schon allein wegen der Sprachbarriere, weil die meisten kein Griechisch sprechen.“

In nur zwei Jahren ist SkillLab auf ein Team von 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angewachsen. Für die ersten Monate des Jahres 2021 sind weitere Einstellungen geplant. Das Unternehmen hat Verträge in mehreren europäischen Städten, mit dem finnischen Staat und mehreren Ländern in Lateinamerika geschlossen. Daneben arbeitet es mit der Internationalen Arbeitsorganisation zusammen, die ihren Partnerorganisationen beispielsweise in Jordanien und Ägypten Lizenzen für die Nutzung von SkillLab bereitstellt.

Laut Bretgeld bringen einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SkillLab Erfahrungen aus ehrenamtlichen Jobs mit. Sie hatten nach Möglichkeiten gesucht, mithilfe von Technologie mehr zu erreichen.

„Arbeit ist für die Menschen wichtig, weil sie ihnen Würde verleiht und Identität schafft“, sagt er. „Wir wollen den Menschen Chancen und Perspektiven geben und erreichen, dass sie an der Gesellschaft teilhaben.“