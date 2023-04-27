© Resortecs Smart StitchTM

Zwei Patente hält Resortecs an seinen Innovationen. Erstens für das Nähgarn Smart StitchTM, das es an Modemarken und Hersteller verkauft, die damit ihre Kleidungsstücke nähen können.

Zweitens für den Smart DisassemblyTM-Ofen, um die getragenen Kleidungsstücke mit den smarten Nähten zu zerlegen. Die Öfen sind für die industrielle Nutzung ausgelegt und arbeiten in einem geschlossenen Kreislauf. So wird die Wärme bewahrt und die Energie zurückgewonnen.

Modemarken als Abnehmer gewinnen

Die Verkaufserlöse für das Nähgarn decken die Kosten für die Zerlegung, sodass die Sortierer und Recycler für den Betrieb der Öfen nicht zahlen müssen. Die zerlegten Stoffe gehören den Modemarken. Sie bekommen damit hochwertige Baumwolle oder Polyester, die immer stärker nachgefragt werden.

Diese Stoffe können sie an die Recycler verkaufen oder daraus wieder neue Kleidung herstellen.

Damit betreten die Modemarken Neuland, denn bisher hatten sie keinerlei Kontakt mit Sortierern oder Recyclern.

Jetzt aber, da sich die Welt zunehmend von linearer Produktion auf Kreislaufwirtschaft umstellt, stoßen Resortecs Produkte und Know-how in der Modebranche auf immer mehr Interesse.

„Modemarken kennen sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft nicht aus“, erklärt Ammar. „Sie wissen, was Nachhaltigkeit ist, und können mit Rohstoffen umgehen, aber sie haben bisher noch nie eine Lieferkette gemanagt.“

Die Idee von Resortecs – hitzelösliches Nähgarn – klingt einfach, könnte aber massive Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette haben. Resortecs schließt damit den Kreis. Vanhoeck: „Was wir bieten, ist eigentlich weniger ein Nähgarn, sondern eher ein Risikomanagement-Tool für die Lieferkette.“

Textilien enthalten gefährliche Chemikalien, und ihre Produktion verbraucht enorme Mengen an Rohstoffen und Wasser und ist für bis zu zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Eine extern geprüfte Lebenszyklusanalyse hat gezeigt: Die Resortecs-Lösung zusammen mit effektivem Recycling kann die CO 2 -Bilanz eines Kleidungsstücks aus Jeansstoff um bis zu 50 Prozent verbessern. Jede recycelte Jeans, die ein neues Leben bekommt, spart rund 3 000 Liter Wasser.

Resortecs gehörte 2022 zu den Finalisten des Wettbewerbs für Soziale Innovation. Damit zeichnet das EIB-Institut jedes Jahr Unternehmen für ihr soziales, ethisches oder ökologisches Engagement aus.