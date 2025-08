Mit Partnern gegen den Klimawandel

Massive und komplexe globale Herausforderungen wie der Klimawandel lassen sich nur meistern, wenn alle an einem Strang ziehen – öffentlicher Sektor, Industrie, Privatpersonen und die Zivilgesellschaft. Die Weltbevölkerung wird in diesem Jahr auf acht Milliarden und bis 2060 auf über zehn Milliarden Menschen anwachsen. Um ihre Ernährung und Versorgung zu sichern und gleichzeitig den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren, brauchen wir neue Technologien.

Als Bank der EU hat sich die Europäische Investitionsbank verpflichtet, Innovationen und Projekte zu finanzieren, die diese existenziellen Ziele fördern. Aber das können wir nicht alleine schaffen. Die Arbeit mit gleichgesinnten Partnern ist daher ein Kernelement unserer Strategie.

Einer dieser Partner ist Breakthrough Energy. Die Initiative wurde 2015 von Bill Gates mit privaten Investoren ins Leben gerufen, darunter einige der reichsten Menschen der Welt wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Mukesh Ambani, Michael Bloomberg und Richard Branson. Ihr Ziel: Innovationen für eine emissionsfreie Wirtschaft fördern. Die Organisation betreibt Investitionsfonds und bietet Beratung, um private Investitionen in potenziell bahnbrechende, CO 2 -arme Technologien zu beschleunigen.

Unsere Zusammenarbeit begann 2018 nach Gesprächen zwischen Breakthrough Energy und der Europäischen Kommission, die zur Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding führten. 2019 beteiligten sich EIB und Breakthrough Energy mit jeweils 50 Millionen Euro an dem neuen Fonds Breakthrough Energy Ventures Europe, der bereits in sechs innovative junge Unternehmen investiert hat. Sie entwickeln zukunftsweisende, CO 2 -arme Technologien in den Bereichen grüner Wasserstoff, Brennstoffzellen, ökoeffizienter Zement und Biochemikalien aus Pflanzenabfällen.

Gemeinsames Engagement für weniger CO 2

Aber die Partnerschaft bietet mehr als nur Geld.

Breakthrough Energy und die EIB veranstalten auch gemeinsame Workshops und Konferenzen, die sich mit der Dekarbonisierung des Energiesektors und dem Investitionsbedarf befassen. Das EIB-Institut bietet Sponsoring und Zuschüsse für Hochschul- und Forschungsaktivitäten in Europa, und es kooperiert auch mit dem Breakthrough Energy Fellows Programme, das über ein starkes Netzwerk in den USA verfügt.

Eine weitere Partnerschaft ist Breakthrough Energy Catalyst Europe, an der sich neben EIB und Breakthrough Energy auch die Kommission über ihre Programme InvestEU und Horizont Europa beteiligt. Sie will bis 2026 bis zu 840 Milliarden Euro mobilisieren, um wichtige Klimatechnologien zu wettbewerbsfähigen Kosten auszubauen. Als wichtigster InvestEU-Durchführungspartner der Kommission will die EIB über die Catalyst-Initiative mehr als 400 Millionen Euro für vier Schlüsselbereiche bereitstellen: grünen Wasserstoff, nachhaltige Flugkraftstoffe, direkte Abscheidung aus der Luft und Langzeit-Energiespeicherung.

Erfolgreiche Partnerschaften bringen neue auf den Weg. Die EIB kündigte in diesem Jahr auch eine Vereinbarung zur stärkeren Zusammenarbeit mit der Bill and Melinda Gates Foundation an. Damit will sie Investitionen in Gesundheit, Ernährung, Sanitärversorgung, finanzielle Teilhabe und Gendergerechtigkeit vorantreiben und Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen – vor allem in Subsahara-Afrika und Südasien – helfen, ihre Landwirtschaft an den Klimawandel anzupassen. Über die EIB Global, ihren Geschäftsbereich für Entwicklung, will die Bank gemeinsam mit der Foundation schwerpunktmäßig Gesundheitssysteme und die Primärversorgung stärken, die Prävention gegen Kinderlähmung und andere Infektionskrankheiten ausbauen sowie Forschung und Entwicklung im Gesundheitssektor fördern. Beide Seiten werden zudem künftig weiter die Herstellung, Beschaffung und Bereitstellung von Medikamenten und Impfstoffen gegen Covid-19, Malaria, HIV, Tuberkulose und weitere Krankheiten unterstützen, wie sie es bereits seit 2020 gemeinsam über die African Health Diagnostics Platform tun.