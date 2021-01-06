© SoilStream Hans Kristian Westrum (SoilSteam)

Westrum schloss zu dieser Zeit gerade sein Wirtschaftsstudium ab und beriet die Landwirte bei ihrem Vorhaben, eine Firma zu gründen. Doch als sein Vater 2013 unerwartet starb, kam das Projekt zum Stillstand.

„Die ganzen Papiere lagen auf dem Schreibtisch meines Vaters, und seine zwei Kumpels hatten keine Energie, um weiterzumachen. 2015 sagte ich zu meiner Frau, dass es eine Schande wäre, wenn all diese Arbeit umsonst war.“

Mit dem Segen der Freunde seines Vaters, Olav Wirgenes und Arvid Laksesvela, meldete er ein Patent für die von ihnen entwickelte Maschine an und gründete 2016 SoilSteam. Bislang hat die Firma vier Maschinen im Einsatz: drei auf Feldern in Europa und eine in Kalifornien, die Teil eines Forschungsprojekts der University of California-Davis ist. Bis 2022 sollen es 18 Maschinen sein und anschließend die Stückzahlen schnellstmöglich erhöht werden.

SoilSteam war einer der Finalisten des Social Innovation Tournament 2020. Mit dem Wettbewerb zeichnet das EIB-Institut Unternehmen aus, deren Projekte sich positiv auf die Gesellschaft auswirken.

Interesse aus dem Ausland

Steven A. Fennimore ist Forscher und Landwirtschaftsberater an der UC-Davis und befasst sich seit 2007 intensiv mit der Bodendämpfung. Für ihn hat das Verfahren eindeutig Vorteile, doch ist nach wie vor unklar, ob es auf den riesigen Anbaufeldern Nordamerikas funktioniert.

Er lud Westrum 2018 und erneut im Februar 2020 zu Gesprächen nach Kalifornien ein und stellte den Kontakt zu Driscoll's her, dem weltweit größten Beerenproduzenten. Der Forscher sieht in der Technologie von SoilSteam Potenzial und will die Maschinen unbedingt auf kalifornischen Feldern einsetzen, um sich selbst ein Bild zu machen.

„Das Interesse ist groß, weil Bio-Produkte beliebt sind“, sagt Fennimore, für den Dampf gegenüber Pestiziden noch viele weitere Vorteile bietet. „Der Einsatz von Pestiziden ist eine komplexe Angelegenheit – da sind Genehmigungen einzuholen, die Wetterbedingungen und natürlich die Toxizität zu berücksichtigen. Wenn man Felder bedampfen könnte, wäre es wie Pflügen oder Ernten. Man bräuchte keine speziellen Genehmigungen.“