Von Yusuf Yassin

Die Wasserversorgung in der westlichen Grenzregion von Niger zu verbessern, ist ein gefährliches Unterfangen. Militante Kräfte machen seit Jahren die Gegend unsicher – an der Grenze zu Mali und Burkina Faso ist Gewalt an der Tagesordnung. Für Wasserexperten ist es schwierig, die Lage vor Ort zu begutachten. Das geht nur unter dem Schutz der Armee.

Aber Niger muss seine Infrastruktur verbessern und braucht dabei Hilfe. Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser ist im weltweiten Vergleich schlecht, obgleich es große Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten gibt. Niger rangiert auf dem Index der Vereinten Nationen für die menschliche Entwicklung weit unten. Viele Gebiete sind von Dürre und Wüstenbildung bedroht. Doch sauberes Wasser ist wichtig, für eine gesunde Gesellschaft und für die Wirtschaft. In der Region Tillabéri nahe der westlichen Grenze leben 92 Prozent der Bevölkerung in ländlichen Gebieten. Dort mangelt es ständig an sauberem Wasser – vor allem in der heißen Jahreszeit, wenn die Temperaturen oft über 40 Grad steigen.

Gemeinsam mit der nigrischen Wasserbehörde sucht die Europäische Investitionsbank (EIB) jetzt nach Lösungen. Ein Geberfonds, an dem sich die Niederlande beteiligen, unterstützt sie dabei. Niger ist eines der 18 Länder in Subsahara-Afrika, die auf der Weltbank-Liste der fragilen Regionen stehen. Die EIB engagiert sich als Bank der EU schon seit Langem in solchen Regionen.

„Diese fragilen Länder brauchen dringend Investitionen in die grundlegendste Versorgungsinfrastruktur“, sagt Cristina Mejia García, die als Kreditreferentin bei der EIB Projekte in Niger betreut. „Sauberes Wasser macht die Gesellschaft sicherer und die Wirtschaft widerstandsfähiger.“

Ein Muss für die Entwicklung in fragilen Regionen

Die Zeit drängt. Niger leidet unter akuter Wassernot, und die Lage wird immer schlimmer.

In Téra, nordwestlich der Hauptstadt Niamey und nahe der Grenze zu Burkina Faso, sind nur 40 Prozent der 30 000 Einwohner an ein funktionierendes öffentliches Wassernetz angeschlossen. 2018 bohrte die nigrische Wasserbehörde, die Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN), zehn Löcher und installierte eine Wasseraufbereitungsanlage, um Téra und Umgebung mit Trinkwasser zu versorgen. Ein knappes Jahr später trocknete die Wasserquelle aus, und die Anlage musste stillgelegt werden.

Allein um mit dem raschen Bevölkerungswachstum von Téra Schritt zu halten, muss die Wasserbehörde ihre Versorgungsleistung über die nächsten 20 Jahre verzehnfachen. „Wir suchen eine langfristige Lösung für die Wasserprobleme der Stadt und die umliegenden Dörfer“, betont SPEN-Chef Amadou Mamadou Sekou.