In den ersten zehn Jahren nach seiner Gründung testete AlgaEnergy mehrere Technologien, verschiedene Arten von Mikroalgen und diverse Anwendungen.

Die Gründer überlegten, in den Energiesektor einzusteigen. Doch schon bald war klar, dass es Jahre dauern würde, das Potenzial von Mikroalgen als Biokraftstoff zu erschließen. Deshalb nahmen sie stattdessen eine Branche ins Visier, die in relativ kurzer Zeit Erfolg versprach – die Landwirtschaft.

Beim Wettbewerb für Soziale Innovation des EIB-Instituts gewann AlgaEnergy 2022 in der Sonderkategorie „blaue und grüne Wirtschaft“ den zweiten Preis. Der Wettbewerb zeichnet Unternehmen aus, die einen besonderen Beitrag für Gesellschaft und Umwelt leisten.

Natürlicher Dünger

Chemische Düngemittel schaden dem Boden und verunreinigen das Grundwasser. Außerdem sind sie eine Emissionsquelle für das Treibhausgas Lachgas (N 2 O), das 265-mal so klimaschädlich ist wie CO 2 .

Auch Pestizide setzen dem Boden und der Wasserqualität zu und sind eine tödliche Gefahr für Vögel und nützliche Insekten.

„Unsere Mikroalgen sollen möglichst schnell wachsen und eine Zellkonzentration erreichen, wie sie in der Natur wahrscheinlich nicht vorkommt“, erklärt Carlos. Mikroalgen brauchen keine Ackerfläche. Nur Sonnenlicht, Kohlendioxid und Wasser. Aber ihr Anbau ist eine Kunst.

„Das ist etwas anderes, als Schrauben herzustellen. Algen sind lebende Organismen, die auf veränderte Bedingungen reagieren. Mit derselben Algenart und Technologie erhält man an einem Standort mit anderen Bedingungen unterschiedliche Ergebnisse.“

Als Vorreiter in Sachen Algenzucht verfügt AlgaEnergy über einen großen Wettbewerbsvorteil, und es ist das erste Unternehmen seiner Branche mit B Corp-Zertifizierung. Sein nachhaltiges Verfahren mit kontrollierten Anbaubedingungen in puncto pH-Wert, Temperatur und Nährstoffbilanz setzt bei den Mikroalgen die Photosynthese in Gang.