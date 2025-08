Innovationen finanzieren

Der Solas Sustainable Energy Fund wird von Solas Capital beraten, einer Züricher Investment-Beratungsfirma, die auf Energieeffizienz-Finanzierungen spezialisiert ist. Der Fonds ist als „dunkelgrün“ eingestuft, entspricht also der anspruchsvollsten Kategorie der EU-Offenlegungsverordnung. Er investiert in Energiedienstleister, Anlagenhersteller und Projektentwickler und beschleunigt damit die Dekarbonisierung der Wirtschaft..

„Unsere Vision ist es, den Übergang zu einer klimaneutralen Gesellschaft zu unterstützen. Dazu entwickeln wir innovative Finanzierungslösungen für Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Gebäuden“, sagt Sebastian Carneiro, der CEO von Solas Capital. „Wir verstehen beide Seiten: unsere Projektpartner mit ihrem Kapitalbedarf und die institutionellen Anleger. Unser Expertenteam für Energiefinanzierungen schlägt die Brücke zwischen beiden Welten.“

Auch die Europäische Investitionsbank (EIB) schlägt Brücken, indem sie Lücken im Finanzierungsangebot für Energieeffizienz-Projekte schließt. Dies ist Teil ihrer Zusage von 45 Milliarden Euro für den REPowerEU-Plan. Dieser Plan der Europäischen Kommission soll die Abhängigkeit von Öl und Gas verringern und die Energiewende beschleunigen.

„Mit ihrer direkten Beteiligung an unserem Fonds trägt die EIB dazu bei, dass mehr Gelder in intelligente Technologien wie die von PAUL Tech fließen. Auch das LIFE-Programm der Kommission hilft sehr“, so Carneiro.

2020 beteiligte sich die Europäischen Investitionsbank mit 30 Millionen Euro am Sustainable Energy Fund von Solas Capital. Dieses Signal machte es Solas leichter, 220 Millionen Euro für den Fonds einzusammeln und den Weg für innovative Lösungen wie die Heizsysteme von PAUL Tech frei zu machen. Der Fonds wird vom Instrument für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz (PF4EE) unterstützt. Finanziert wird dieses Instrument der Europäischen Investitionsbank und der Kommission aus dem LIFE-Programm der EU. Das PF4EE fördert Energieeffizienz-Technologien in Gebäuden und in der Industrie. Es ermöglicht insbesondere langfristige Kredite für kleine und mittlere Unternehmen, etwa für Energiedienstleister. Außerdem bietet es Lösungen, um Kreditrisiken auf mehrere Schultern zu verteilen. Auch Fachleute wirken begleitend mit. Letztlich soll dadurch mehr Geld in europäische Energieeffizienz-Projekte investiert werden.

„Die technische und finanzielle Unterstützung ist entscheidend, damit Energieeffizienz-Vorreiter ihre Technologie verbreiten können“, sagt Marcos Tejerina, Energieeffizienz-Experte der EIB. „Das trägt erheblich zur Senkung des Energieverbrauchs und zu den Energieeffizienz- und Klimazielen Europas bei.“