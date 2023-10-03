© Leapfrog

„Ich habe damals an der Vernunft der Leute gezweifelt. Erst später habe ich gemerkt, dass ich der Unvernünftige war“, erinnert sich Kuper. „Die Leute wollten einfach keine Experimente. Sie wollten nicht riskieren, ihre Ernte zu verlieren. Das ist ja auch verständlich, denn dann wäre ihre Familie verhungert.“

In den folgenden zehn Jahren suchte Kuper nach einem Ausweg für die Bäuerinnen und Bauern, einem Sicherheitsnetz, um ihnen die Angst vor dem Risiko zu nehmen. Denn nur so hatten sie eine Chance auf ein besseres finanzielles Auskommen.

2007 gründete Kuper LeapFrog Investments. Mit dem Fonds wollte er den Kapitalmarkt für sogenannte sinnorientierte Unternehmen öffnen, die die wachsende Gruppe der ärmeren Konsumenten in den Schwellenländern im Blick haben.

„Der Fonds hat von Anfang an auf beides geachtet: Sinn und Gewinn“, erklärt Kuper. „Jede einkommensschwache Person, die etwas von einem LeapFrog-Unternehmen kauft, hat selbst etwas davon und bringt gleichzeitig Umsatz.“

Die LeapFrog-Unternehmen erreichen über 492 Millionen Menschen – 320 Millionen davon leben von weniger als 11,20 US-Dollar pro Tag. Über mehrere Fonds hat LeapFrog mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Diese Fonds investieren in Unternehmen, die Basisleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen anbieten. Die Europäische Investitionsbank war von Anfang an dabei und hat bisher 125 Millionen US-Dollar in LeapFrog investiert.

Sprungbretter und Sicherheitsnetze

Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt von weniger als 6,85 US-Dollar pro Tag. Diese Menschen leiden unverhältnismäßig stark unter jeder Krise.

Ärmere Menschen brauchen verschiedenste Finanzangebote, um sich abzusichern und ihre Lage zu verbessern: Mikroversicherungen, Mikropensionen, Sparprodukte, Kredite, Überweisungs- und Zahlungslösungen. „Diese Milliarden Menschen sind keine passiven Hilfsempfänger“, betont Kuper. „Im Gegenteil, sie wollen arbeiten, um ihr Leben und das ihrer Gemeinschaften zu verbessern. Sie brauchen nur die nötigen Produkte und Dienstleistungen dafür.“

Gesundheit bringt Wohlstand

Ärmere Menschen brauchen außerdem Zugang zu medizinischer Versorgung, also hat LeapFrog auch hier investiert. Eine Krankheit kann schnell zur finanziellen Katastrophe werden und Menschen in Armut stürzen.

In Kenia ist die medizinische Versorgung traditionell unzuverlässig. Die Folgen: vermeidbare Krankheiten und eine hohe Sterblichkeit. Hinzu kommt, dass die Hälfte der Menschen im Land ihre erste Begegnung mit dem Gesundheitssystem nicht in Krankenhäusern macht, die oft weit entfernt, überfüllt und unterbesetzt sind, sondern in Apotheken.

Deshalb war das erste Investment von LeapFrog im Gesundheitswesen Goodlife Pharmacy. Damals bestand die kleine kenianische Apothekenkette aus 19 Filialen. Nur sechs Jahre nach dem Einstieg von LeapFrog waren es schon mehr als 120 Gesundheitszentren in Kenia und Uganda mit einem breiten Angebot an Medikamenten, Telemedizin, Pathologie und Ernährungsberatung. Heute ist Goodlife die größte Apothekenkette und der größte Gesundheitsdienstleister für Privathaushalte in Ostafrika.