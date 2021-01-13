In Moldau wird traditionell vor allem Obst angebaut. Die Geschäftsführer von Sandunelu and Europlant sahen hier ihre Chance: Warum nicht auch Gemüse? Was ihnen fehlte, war die Finanzierung. Als Gelder aus dem Programm „Fruit Garden of Moldova“ flossen, konnten sie expandieren – und kommen jetzt besser aus der Coronakrise.

Produktionserweiterungen und Maschinen, um große Mengen von Gemüse zu waschen, zu sortieren, zu verpacken, zu etikettieren und zu lagern, kosten viel Geld. Für einen Kredit fehlen kleinen Betrieben aber die Sicherheiten. Den Kleinerzeugern Sandunelu und Europlant kam ein Programm der EIB zur Hilfe: 120 Millionen Euro stehen über Partnerbanken für Betriebe in Moldau bereit.

Mit ihren neuen, modernen Verarbeitungsanlagen waren Sandunelu und Europlant gut gegen Corona gewappnet. Während der Pandemie waren die Straßenmärkte landesweit geschlossen, und die Verbraucher griffen eher zu abgepacktem Gemüse. Weil die beiden Firmen dank moderner Sortier- und Verpackungstechnik und genug Lagerkapazitäten die Nachfrage decken konnten, zog ihr Umsatz deutlich an. Und was bei den alten Anlagen unmöglich gewesen wäre: Die Arbeiterinnen und Arbeiter konnten den Sicherheitsabstand einhalten.

„‘Fruit Garden of Moldova‘ ist ein voller Erfolg“, erzählt Luca Ponzellini. Er gehört zum EIB-Team, das das Programm entwickelt hat und betreut.

Die moldauische Wirtschaft ist von der Landwirtschaft geprägt. Das Projekt „Fruit Garden of Moldova“ unterstützt kleine und mittlere Betriebe dabei, sich auf dem engen und hart umkämpften moldauischen Markt zu behaupten und mehr Abnehmer im Ausland zu finden. Die technische Hilfe der EIB geht noch weiter: Projektberater begleiten die Bauern und alle anderen Akteure in der Wertschöpfungskette – also alle, die an einem Produkt beteiligt sind – durch das gesamte Kreditantragsverfahren. Von der optimalen Präsentation ihrer Finanzdaten und Sicherheiten bis zur Aushandlung des Kredits mit der Bank. „Bei keinem anderen Projekt konnten wir mehr Investitionen kleiner Betriebe in Lebensmittel und Landwirtschaft anschieben“, erklärt Christoph Arndt. Er leitete das Beratungsteam für das Projekt. „Dieses Jahr wurden deutlich mehr Obst und Gemüse in die EU verkauft, trotz Pandemie und Dürre.“

Sandunelu baut Karotten, Zwiebeln und Rote Bete an. Der Betrieb erhielt von der Mobiasbanca 492 000 Euro, hinter denen die Europäische Investitionsbank steht, sowie Beratung der EIB bei der Vorbereitung des Kreditantrags. Bei Europlant wachsen Zwiebeln und Kartoffeln. Für den Bau eines Lagers nahe der moldauischen Hauptstadt Chișinău bekam der Betrieb über die ProCredit Bank 720 000 Euro von der EIB.