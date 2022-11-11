Wie Abbildung 4 zeigt, hat sich die Rentabilität von grünem Wasserstoff durch die Energiekrise grundlegend geändert. Die Kosten für seine Erzeugung hängen von den Kosten des Hauptinputfaktors (grüne Energie) sowie davon ab, inwieweit ein Erzeuger die Fixkosten des Elektrolyseurs über viele Betriebsstunden (Lastfaktor) verteilen kann. Legt man in Europa Kosten für Strom aus erneuerbaren Quellen von 30–50 Euro pro MWh sowie für den Elektrolyseur einen Lastfaktor von 20–40 Prozent zugrunde, so kommt man auf eine Kostenspanne von 3,50–6,50 Euro pro Kilogramm Wasserstoff.

Abbildung 4 zeigt, wie sich grüner Wasserstoff je nach Erdgaspreis auf dem Großhandelsmarkt gegenüber grauem Wasserstoff schlägt. Bei Gaspreisen wie im letzten Jahrzehnt (20–30 Euro pro MWh) ist grauer Wasserstoff rentabler. Ab einem Preis von 60–70 Euro pro MWh wird grüner Wasserstoff für Projekte mit außergewöhnlich hohem Lastfaktor allmählich attraktiv. Bei Gaspreisen von 150 Euro pro MWh, wie sie derzeit in Europa für 2023 erwartet werden, würden sich auch grüne Wasserstoffprojekte mit geringem Lastfaktor rechnen. Die EIB arbeitet bereits an solchen Projekten, unter anderem an einem 20-MW-Elektrolyseur in Spanien, der grünen Wasserstoff für die Düngemittelbranche produzieren soll.

Zusammengefasst lässt sich also feststellen: Bei anhaltend hohen Preisen für fossile Brennstoffe werden verschiedene CO 2 -arme Technologien wirtschaftlicher. Wir haben uns angeschaut, wie unterschiedliche Gas-/Strompreis-Konstellationen die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern, Wärmepumpen und grünem Wasserstoff beeinflussen. Zwar basieren die Beispiele auf Daten aus der EU, aber wenn die Preise für erneuerbare Energien weltweit niedrig bleiben und die Gaspreise weiter steigen, gilt die Grundthese, dass Projekte mit CO 2 -armen Technologien rentabler werden, auch weltweit. Hinzu kommt, dass politische Initiativen entsprechende Investitionen begünstigen, so das „Fit für 55“-Paket der Europäischen Union, der REPowerEU-Plan, das US-Gesetz zur Verringerung der Inflationsrate sowie die ambitionierten Investitionsprogramme für saubere Energien in China und Indien.

Die Gefahr eines ungeordneten Übergangs

Hohe Preise für fossile Brennstoffe treiben Investitionen in emissionsarme Alternativen voran. Das sind gute Neuigkeiten. Volkswirte3 fordern schon lange eine globale CO 2 -Steuer als starkes, glaubwürdiges Preissignal, um emissionsarme Alternativen für Haushalte und Unternehmen attraktiver zu machen und so langfristige Investitionen anzuschieben. Der aktuelle Preisausschlag bei fossilen Brennstoffen sendet ein vergleichbares Signal, sogar ein stärkeres4 als von den Fachleuten im Bereich CO 2 -Bepreisung empfohlen.

Wir sollten jedoch auf dem Teppich bleiben.

Ja, Preissignale funktionieren. Das ließ sich an den europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern gut beobachten. Sie haben ihren Gasverbrauch 2022 bisher gegenüber dem Schnitt der letzten drei Jahre um 7 Prozent gesenkt – und um 23 Prozent im August (bruegel.org). Doch plötzliche, drastische Änderungen der Energiepreise haben Folgen. Zunächst einmal gibt es starke lokale, nationale und globale Verteilungseffekte, die den politischen Konsens eines gerechten Übergangs bedrohen. Zweitens dürfte die zunehmende Preisvolatilität, gerade angesichts regulatorischer Unsicherheiten, die Kapitalkosten nach oben treiben und dazu führen, dass Investitionen verschoben werden. Oder anders gesagt: Wir stehen vor einem ungeordneten Übergang.

Schauen wir uns diese Einwände im Einzelnen an.

Zunächst die Verteilungseffekte. Basierten die Preissignale auf hohen CO 2 -Steuern, würden jetzt erhebliche Einnahmen in die Staatskassen fließen. Damit könnten Steuern auf Arbeit gesenkt oder diejenigen entlastet werden, die besonders von dem Übergang betroffen sind; oder es könnten Innovationen und internationale Klimaziele gefördert werden. Stattdessen entstehen die aktuellen Preissignale durch hohe Kosten für den Import fossiler Brennstoffe. Dieser Preisanstieg sorgt für eine Umverteilung von Vermögen von den Importländern (Verbrauchern) in die Exportländer (Erzeuger), und zwar über die Bilanzen zahlreicher Energieunternehmen – vor allem Öl- und Gasunternehmen, aber auch Energieversorger – und die Dividendenerträge für deren Aktionäre.

Global trifft das vor allem die am wenigsten entwickelten Länder, die fossile Brennstoffe einführen. Nach Schätzungen der IEA könnten 75 Millionen Menschen, die gerade erst Zugang zu Strom bekommen haben, jetzt nicht mehr in der Lage sein, diesen zu bezahlen. Und etwa 100 Millionen Menschen könnten gezwungen sein, wieder mit umwelt- und gesundheitsschädlichen Brennstoffen zu kochen.

Ganz allgemein sind die Strom- und Gasrechnungen für viele Menschen unbezahlbar geworden. Den Regierungen in Europa muss zugutegehalten werden, dass sie darauf reagiert haben. Der belgische Thinktank Bruegel schätzt, dass 674 Milliarden Euro verteilt wurden, um den Energiepreisanstieg für Haushalte und Unternehmen abzufedern, davon allein 264 Milliarden Euro in Deutschland. Diese Hilfen umfassen allgemeine Maßnahmen, wie etwa die Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie oder die Regulierung der Verbraucherpreise, sowie spezifische Maßnahmen für benachteiligte Gruppen.

Bei letzteren Maßnahmen liegt der Fokus meist auf dem Einkommen. Wirtschaftswissenschaftler wiesen in jüngsten Arbeiten zum gerechten Übergang allerdings darauf hin, dass auch die „horizontale“ Ungleichheit beachtet werden muss, d. h. selbst innerhalb von Gruppen mit weitgehend vergleichbarem Einkommen kann sich der Preisanstieg bei fossilen Brennstoffen sehr unterschiedlich auswirken. Man denke etwa an Arbeitnehmer, die lange Strecken mit dem Auto pendeln, Familien in wenig energieeffizienten Wohnungen oder Menschen an Orten, die stark von emissionsintensiven Branchen abhängig sind.