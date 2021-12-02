Drückt man auf einen Lichtschalter, bilden zwei Metallteile einen Niederspannungsstromkreis, durch den Strom zur Glühbirne fließt. Drückt man noch einmal drauf, wird dieser Stromkreis unterbrochen.

Nach dem gleichen mechanischen Prinzip funktionieren auch die Schaltanlagen der Hochspannungssysteme in großen Gebäuden, Fabriken und bei Stromversorgern. Nur dass diese Schaltanlagen mit ihren 800–1 200 Kilo größer als Industriekühlschränke sind. So viel Power erfordert eine komplexere Technologie.

In vielen dieser riesigen Schaltanlagen ist ein Tank mit komprimiertem SF6 eingebaut – Schwefelhexafluorid. Das Gas dient als Isolator und verhindert das Entstehen von Lichtbögen, wenn die Metallteile aufeinandertreffen oder getrennt werden.

Die Krux bei der Sache: SF6 ist das stärkste Treibhausgas überhaupt. Ein Kilo trägt so viel zur Klimaerwärmung bei wie 23 500 Kilo CO 2 . Die jährlichen SF6-Emissionen entsprechen dem CO 2 -Ausstoß von 100 Millionen Autos. Außerdem dürfte die weltweite SF6-Nutzung bis 2030 um 75 Prozent gegenüber 2019 steigen. Nachhaltige Alternativen sind also gefragter denn je.

Hier beginnt die Geschichte des Berliner Unternehmens Nuventura.