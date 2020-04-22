Verändert das Coronavirus den digitalen Sektor grundlegend?

Die Coronakrise hat für die IKT-Branche gewaltige Folgen, so viel steht fest. Wenn Fabriken schließen und keine Hotelzimmer mehr gebucht werden, ist klar, dass nicht kritische IT-Projekte gestoppt oder zumindest auf Eis gelegt werden. Diese IT-Investitionen haben vorübergehend keine Priorität mehr.

Gleichzeitig zeigt sich, wie wichtig digitale Infrastruktur und digitale Lösungen sind, damit der Alltag trotz Corona weiter funktionieren kann. Die Menschen arbeiten von zu Hause – auch dieses Interview entstand dort. Wer Technologien und Equipment für den digitalen Arbeitsplatz verkauft, kann sich seit dem Ausbruch der Pandemie vor Anfragen kaum retten. Dabei geht es nicht nur um Laptops und Softwarelizenzen, sondern auch um Infrastruktur, etwa den Zugang zu virtuellen privaten Netzwerken und Sicherheitslösungen.

Alle cloudbasierten Kollaborationstools erleben ebenfalls gerade einen exponentiellen Nachfrageanstieg. Vor allem Unternehmen mit vielen Nutzern brauchen schnell Lösungen.

Wie bewältigen Unternehmen diese Situation? Brauchen sie neue Server für mehr Cloudkapazitäten?

Kaum ein Unternehmen war darauf eingerichtet, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig von zu Hause aus arbeiten. Normalerweise sind die Systeme auf einen Telearbeitsanteil von 20–30 Prozent ausgelegt. Deshalb müssen Unternehmen und öffentliche Stellen ihre Bandbreite erhöhen. Wo bislang nur Desktopcomputer vorhanden sind, brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich Laptops. Natürlich mit allen Softwarelizenzen – auch für Sicherheitslösungen. Hinzu kommt das virtuelle private Netzwerk – unser Server-Zugang, der ebenfalls ausgebaut werden muss. All das sind Sofortmaßnahmen, die hohe Investitionen bedeuten.

Die Investitionen der Unternehmen werden die aktuelle Pandemie überdauern. Glauben Sie, dass sie in der Post-Corona-Zeit weiter genutzt werden?

Die Welt wird mit Sicherheit eine andere sein – auch im digitalen Sektor. Uns ist nun klar geworden, dass die Resilienz im Pandemiefall stark von der digitalen Infrastruktur und digitalen Dienstleistungen anhängt. Dasselbe gilt aber auch bei einem Konjunktureinbruch oder einem Cyberangriff. Deshalb dürften Unternehmen und Behörden auf eine bessere Ausrüstung achten – für das Jetzt und für die Zukunft.

Vieles, was sich aktuell bewährt, werden wir beibehalten. Nehmen wir den Umzug ins Homeoffice: Wenngleich die Vorteile der Telearbeit für das Klima nicht mehr zu leugnen sind, standen etliche Unternehmen dem Experiment bis vor Kurzem noch skeptisch gegenüber. Richtig ausgestattet beweisen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerade, dass sich durchaus von überall aus effizient arbeiten lässt.

Auch dass der Arztbesuch per Computer finanzielle, wirtschaftliche und soziale Vorteile hat, ist schon lange bekannt. Aber Videosprechstunden wurden in vielen Ländern nicht erstattet. Mit dem Covid-19-Ausbruch lagen die Vorteile plötzlich auf der Hand, und die Erstattung ist in vielen Ländern kein Problem mehr. Ich bin zuversichtlich, dass das auch nach Corona so bleibt. Unsere Einstellung zur IT verändert sich gerade grundlegend. Weil wir erleben, dass uns dieses Werkzeug widerstandsfähig macht.

Auch Menschen, die bislang lieber auf Bewährtes setzten, sind jetzt gezwungen, im Alltag neue Wege auszuprobieren. Glauben Sie, dass die Kunden und Nutzer die eine oder andere digitale Lösungen schätzen und positive Erfahrungen mitnehmen?

Nun, wir arbeiten im Moment unter stark erschwerten Bedingungen: Die Kinder sind zu Hause, das Einkaufen gestaltet sich kompliziert, und unsere sozialen Kontakte sind extrem eingeschränkt. Sozusagen das Worst-Case-Szenario. Gleichzeitig beweisen wir, dass der Alltag weiter funktionieren kann – mithilfe der Digitalisierung.

Sicherlich bürgern sich neue Gewohnheiten ein: Wer Telefon- oder Videokonferenzen bislang erfolgreich vermied, wird sie vielleicht auch nach Corona öfter nutzen. Denn die Menschen sehen jetzt die Vorteile. Deshalb ist die Krise ein großer Schritt hin zu einer digitaleren Wirtschaft.