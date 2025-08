Die Donau ist seit Jahrhunderten Lebens- und Verkehrsader für Menschen und Volkswirtschaften in Europa. Durch die beispiellose Hitzewelle in diesem Sommer sank ihr Wasserspiegel so stark, dass am Taldurchbruch des Eisernen Tors in Serbien stumme Zeugen der Geschichte auftauchten.

Nach der schlimmsten Dürre seit 500 Jahren waren plötzlich wieder alte Kirchen und versunkene Dörfer zu sehen. Aber auch die Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg am Hafen von Prahovo. Dort verengen sie seit 75 Jahren die Fahrrinne von 180 auf nur 80 Meter, gefährden damit die Sicherheit und halten die Schifffahrt auf.