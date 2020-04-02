Welche Rolle spielen Beratungsleistungen in dem dicken Hilfspaket, das die Bank im Zusammenhang mit dem Coronavirus schnürt?

Das Paket soll mehr Liquidität in den Markt bringen. Es ist hauptsächlich für kleine und mittlere Unternehmen gedacht und für die medizinische Forschung und Impfstoffentwicklung. Im öffentlichen Sektor geben wir Anregungen, wie Finanzierungsmittel jetzt in der Krise genutzt werden können. Ein gutes Beispiel sind die europäischen Struktur- und Investitionsfonds. In diesem Bereich sind wir sehr aktiv und helfen öffentlichen Stellen, die dort verfügbaren Gelder in Anspruch zu nehmen. Wir beraten auch bei der Strukturierung weiterer Instrumente wie Darlehen, Garantien oder Kapitalbeteiligungen. Damit wollen wir in diesen schwierigen Zeiten Investitionen anregen. Die Europäische Kommission hat unlängst ein Hilfspaket angekündigt, das die Inanspruchnahme nicht ausgeschöpfter Strukturfondsmittel in der Krise erleichtern soll. Sie lockert also die Förderkriterien, und wir beraten unsere Kunden, was das für sie bedeutet.

Das tun wir vor allem über fi-compass, eine von der Kommission eingerichtete Beratungsplattform. Darüber unterstützen wir öffentliche Stellen und machen ihnen Vorschläge, wie sie Finanzierungsinstrumente einsetzen können. Wir hoffen, dass diese Plattform jetzt genutzt wird, damit die Behörden von den Änderungen erfahren und die Vorteile für sich erkennen.

Mittelfristig müssen wir bei der Entwicklung neuer Produkte helfen, die dem längerfristigen Bedarf an günstigen Finanzierungen mit weniger strengen Besicherungsanforderungen oder niedrigeren Zinsen entsprechen. Es ist ja absehbar, dass der Markt heftig auf die Folgen des Coronavirus reagieren wird.

Auf der Projektseite tun wir bereits eine Menge. Im Gesundheitssektor etwa haben wir einige Krankenhäuser bei Projekten beraten, und es stehen auch neue Projekte an. Es gibt also eine ganze Reihe von Dingen, die wir im Rahmen dieses Hilfspakets tun wollen. Unsere Beratung ist eher langfristig angelegt. Deshalb können wir nur beschränkt sehr kurzfristig helfen, aber wir tragen trotzdem unseren Teil dazu bei.

Was raten Sie denen, die im öffentlichen Sektor Verantwortung tragen? Viele neigen sicher dazu, jetzt bei neuen, langfristigen Projekten auf die Bremse zu treten. Was meinen Sie dazu?

Gute Frage! Für den öffentlichen Sektor ist es jetzt natürlich schwierig, mittel- bis langfristig zu denken. Das ist verständlich. Der Druck, auf die neuen kurzfristigen Herausforderungen zu reagieren, ist gewaltig. Ich würde ihnen aber ans Herz legen, die längerfristige Perspektive zumindest nicht ganz aufzugeben und die Gesamtlage im Blick zu behalten. Es wäre gut, die Projekte fortzuführen, bei denen wir sie begleiten – vor allem die großen Infrastrukturvorhaben. Wenn sie die stoppen, wird das gravierende längerfristige Folgen haben. Das sind Projekte, die lange dauern, bis sie umgesetzt sind. Jeder Unterbrechung kann erhebliche Verzögerungen mit sich bringen. Wir tun also, was wir können, um unseren Kunden möglichst aktiv zu helfen, diese mittel- bis langfristigen Ziele im Blick zu behalten. Wer weitere Fragen zu Projekten oder Beratungsangeboten hat, kann sich jederzeit über die Website eiah.eib.org an die Beratungsplattform wenden.