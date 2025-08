Die Coronapandemie trifft die Luftfahrt mit am härtesten. Wie wird sich die Branche dadurch verändern?

Die Krise bedeutet für die Luftfahrt auf jeden Fall einen drastischen Einschnitt, einen Totalstillstand. Trotzdem glaube ich nicht, dass die Pandemie die Branche ändern wird. Das ist nicht der erste Abschwung für diesen zyklischen Sektor, und es wird auch nicht der letzte sein. Die plötzliche verheerende Krise setzt die Luftfahrt unter einen finanziellen Druck, wie sie ihn noch nie erlebt hat, dürfte aber die Branche selbst nicht ändern. Die Krise wird sich weniger stark auf die Abläufe im Flugbetrieb auswirken als der 11. September. Auch damals blieben die Flotten am Boden. Die Flugzeuge wurden von den Terroristen als Waffe missbraucht. Daraufhin gab es einige Änderungen, um die Sicherheit zu erhöhen. Die Europäische Investitionsbank finanzierte in den letzten Jahren die heutige Sicherheitsinfrastruktur und ‑ausrüstung der Branche. Wir vergaben Kredite für den Kauf von Flugzeugen; die Airlines brauchten zusätzliche Sicherheitsausrüstung an Bord, und auch die Flughäfen investierten in mehr Sicherheit, unter anderem in Gepäck- und Personenscanner und in die notwendigen Baumaßnahmen. Die Verbesserung der Sicherheit spielt weiterhin eine wichtige Rolle bei unseren Finanzierungen. Dennoch glaube ich momentan nicht, dass Covid-19 sich langfristig auf die Abläufe auswirken wird.

Wie wirkt sich die Krise auf den Luftverkehr aus, und was ist anders als nach dem 11. September?

Covid-19 wird sich nicht auf die Abläufe im Flugbetrieb auswirken. Der Einbruch ist aber dieses Mal viel dramatischer als 2001. Nach dem 11. September blieben die Flugzeuge etwa eine Woche am Boden. Heute stehen die meisten Flotten schon seit mehreren Wochen still. Ein Ende ist nicht in Sicht. Ebenso wenig können wir absehen, wie schnell sie wieder den Betrieb aufnehmen werden. Auch am Boden müssen die Flugzeuge gewartet werden, und dafür ist eine Notbesetzung erforderlich. Sobald der Flugverkehr aber wieder anläuft, müssen Hunderttausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgerufen werden. Wir wissen aber im Gegensatz zu damals nicht, wann das der Fall sein wird. Die Auswirkungen auf den Cashflow in der Branche sind dramatisch. Der Einbruch zieht sich viel länger hin als nach dem 11. September. Damals erschütterten auch andere externe Schocks die Weltwirtschaft: Im Jahr 2000 platzte die Internetblase; 2002 zeichnete sich dann schon der nächste Golfkrieg ab, der 2003 tatsächlich begann und sich sowohl auf die Nachfrage nach Flügen und auf den Ölpreis auswirkte – zwei wichtige Faktoren für die Luftfahrt. All diese Folgewirkungen verschärften den Einbruch. Das Coronavirus setzt aber nicht nur die Luftfahrt auf unbestimmte Zeit außer Gefecht, sondern erschüttert die gesamte Wirtschaft, was dem Flugverkehr zusätzlich zu schaffen machen wird. Selbst wenn die Flugzeuge wieder fliegen dürfen, wird eine schwere Rezession auf die Nachfrage drücken. Es könnte eine Weile dauern, bis wieder so viele Menschen wie vor der Krise fliegen. Vieles bleibt ungewiss, die Lage ist gerade wirklich schwierig. Ein Hoffnungsschimmer kommt von der Luftfracht: Mehr Online-Handel bedeutet mehr Warenverkehr. Außerdem wird medizinisches Material in lebensrettendem Tempo in die ganze Welt geliefert, das auf anderen Wegen zu spät käme. Manche Passagierflugzeuge transportieren nun Fracht. Aber die Luftfracht spielt im Vergleich zum Passagierverkehr nur eine kleine Rolle.