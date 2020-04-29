Wenn sich das Virus in den Entwicklungsländern bislang gar nicht so verbreitet hat, sollten dann Investitionen in das Gesundheitswesen überhaupt Priorität haben?

Auf jeden Fall! Sie haben hohe Priorität und werden immer dringlicher. Das Gesundheitswesen ist in den Entwicklungsländern auf allen Ebenen schlecht aufgestellt. Das beginnt mit den Testeinrichtungen.

Einer der Gründe, warum es in diesen Ländern nicht so viele registrierte Fälle gibt, ist schlicht, dass die Menschen dort nicht so getestet werden wie hier in Europa. Wir müssen also erst einmal für die notwendige diagnostische Ausstattung sorgen. Da tut die EIB eine Menge. So finanzieren wir im Rahmen der Investitionsoffensive für Drittländer der Europäischen Kommission gemeinsam mit der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung ein Projekt zur Verbesserung der Diagnostik und Laborleistungen. Es wird über öffentlich-private Partnerschaften in den Entwicklungsländern umgesetzt. In Anbetracht der Krise drücken wir bei dem Programm jetzt aufs Tempo, denn ohne Test werden die Menschen auch nicht behandelt. Insofern sind Investitionen in die diagnostischen Möglichkeiten des Gesundheitswesens sehr wichtig und haben für die EIB Priorität.

Wir beobachten auch, dass Gesundheit in Afrika wirklich ein Luxusgut ist. Nur der wohlhabende Teil der Bevölkerung hat Zugang zu medizinischer Versorgung, wie wir sie hier in Europa kennen. Die Ärmeren bleiben da außen vor. Wir müssen also zusehen, wie auch der ärmere Teil der Bevölkerung angemessen versorgt werden kann. Das ist eine der Herausforderungen. Und es ist ein großer Schwerpunkt der EIB – bei unserer Antwort auf die aktuelle Krise, aber auch langfristig. Gesundheit für alle, darum geht es. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen in diesen Ländern Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten.

Gibt es neben Tests und Diagnostik noch weitere Bereiche, die wir besonders im Blick haben?

Ja, sicher. Stichwort Gesamtkonzept. Gemeint ist die ganze Schleife vom Test über die Behandlung bis zur Nachkontrolle, wenn die Patienten hoffentlich wieder gesund sind. Die EIB finanziert das auf allen Ebenen. Und auf allen Ebenen sind in den Entwicklungsländern gewaltige Investitionen erforderlich.

Eine Sache, die bei der Entwicklungsfinanzierung wichtig ist: Man macht das nie allein. Man schließt sich auf allen Ebenen mit Partnern zusammen – die EIB mit Finanzakteuren wie der Weltbank, der KfW oder der Agence française de développement. Und in der aktuellen Krise arbeiten wir viel mit den UN-Organisationen zusammen, wie etwa der Weltgesundheitsorganisation.

Die EIB unterzeichnet gerade eine Absichtserklärung mit der WHO, in der es um verschiedene Themen in den Entwicklungsländern geht, aber auch um die bestmögliche Antwort auf die aktuelle Krise. Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit vor Ort. Mit dem technischen Know-how der WHO und unserer Kompetenz in der Finanzierung können wir Antworten auf die jetzigen und die drängendsten Probleme in diesen Ländern geben.

Sie sagten zu Beginn, dass sich langfristig die Prioritäten in der Entwicklungsfinanzierung nicht verschieben. Welches sind diese Prioritäten, die wir trotz der Krise beibehalten?

Ich erwarte, dass sich da langfristig nichts ändert, weil die grundlegenden Bedürfnisse, um die wir alle uns in den Entwicklungsländern kümmern, die gleichen bleiben. Die Menschen dort brauchen Strom und Zugang zu Wasser. Sie brauchen Liquidität für ihre Geschäfte und eine Infrastruktur, die zuverlässig funktioniert. Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen wie die EIB sorgen dafür, dass genug Geld da ist. Das ist traditionell unser Beitrag. Wir finanzieren Straßen, Energieprojekte – und da jetzt besonders erneuerbare Energien –, den Zugang zu Wasser und zunehmend auch die Digitalisierung. Diesen Bedarf wird es auch nach der Krise noch geben, und die EIB wird dann weiter bei der Finanzierung helfen.

Lesen Sie auch unsere anderen Beiträge aus der Reihe Ändert sich jetzt alles? der Europäischen Investitionsbank, der Bank der EU. Abonnieren Sie den Podcast in iTunes, Acast, PlayerFM oder bei Spotify.