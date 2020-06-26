Zu den vollständigen Ergebnissen

Die zweite jährliche Klimaumfrage der Europäischen Investitionsbank gibt Aufschluss über Wissen, Ansichten, Maßnahmen, Sorgen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger der einzelnen EU-Länder (einschließlich des Vereinigten Königreichs, das zu diesem Zeitpunkt noch EU-Mitglied war). Sie zeichnet ein klares Bild – von Estland bis nach Portugal. Das Pariser Marktforschungsunternehmen BVA errechnet aus den Daten auch Durchschnittswerte für die Europäische Union und vergleicht sie mit den USA und China, wo die Befragung ebenfalls stattfand.

Der Klimawandel ist wissenschaftlich bewiesen, und die Öffentlichkeit macht ihrem Unbehagen auf der Straße mit Großdemonstrationen Luft. Unsere Umfrage liefert zahlreiche Einblicke in die Sorgen der Menschen sowie die betroffenen Alltags- und Wirtschaftsbereiche.

Die EU antwortete mit dem Grünen Deal auf die Klimakrise – und die Ängste der Menschen –, die Europäische Investitionsbank steht ihr dabei zur Seite.

Die Europäische Kommission hat sich verpflichtet, den Kontinent bis 2050 klimaneutral zu machen. Dafür brauchen wir Investitionen in Klimaschutz, ökologische Nachhaltigkeit, Innovation und Kohäsion. Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir in innovative Technologien investieren, mit denen wir schneller gegen den Klimawandel vorgehen können. Wir müssen dafür sorgen, dass jedes Land den Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft schafft, ohne dass jemand zurückbleibt. Wir müssen auch den Bürgerinnen und Bürgern zuhören – denen, die an der Umfrage teilgenommen haben, und denen, die auf der Straße demonstrieren. Diese beiden Gruppen überschneiden sich: Mehr als ein Drittel der Befragten haben bereits gegen den Klimawandel protestiert, Petitionen unterzeichnet oder Unternehmen und Marken boykottiert.

Die Europäische Investitionsbank ist für diese historische Aufgabe bereit. Im November 2019 beschloss der Verwaltungsrat der EIB, dass ab 2025 rund 50 Prozent unserer Finanzierungen in Klimaschutz- und Umweltprojekte fließen werden. In den nächsten zehn Jahren wollen wir eine Billion Euro für Klimainvestitionen bereitstellen. Und seit unseren ersten Finanzierungen für Infrastruktur und die Industrie im Süden Italiens vor 60 Jahren greifen wir ärmeren Regionen massiv unter die Arme.