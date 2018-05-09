Spanien – da denken die meisten von uns an Sonne und Ferien. Aber Spanien ist auch ein Land der Windmühlen. Don Quichotte, die Romanfigur von Cervantes, hat sie mit seinem Kampf gegen die vermeintlichen Riesen berühmt gemacht. Die Technik hat sich mittlerweile gewandelt, aber Wind ist in Spanien auch heute noch ein großes Thema.

Das Land spielt bei der Windenergie weltweit ganz vorne mit. Das liegt vor allem an Acciona. Der multinationale Konzern setzt mit Windparks in seinem Heimatmarkt Spanien und weltweit ganz auf Nachhaltigkeit.

„Acciona will beim Übergang zu einer CO2-freien Energieerzeugung mit gutem Beispiel vorangehen und gleichzeitig Lebensstandards verbessern“, sagt Unternehmenschef José Manuel Entrecanales.

Dabei hilft ihm ein Kredit über 100 Millionen Euro der Europäischen Investitionsbank, den das Unternehmen im Januar unterzeichnet hat. Nachhaltigkeit wird weiter an Bedeutung gewinnen – davon sind sie bei Acciona überzeugt. Denn mit dem Wirtschaftswachstum steigen weltweit die Kaufkraft und die Ansprüche der Menschen, vor allem in den Entwicklungsländern. Damit wächst auch die Nachfrage nach Strom und Wasser.

Ziel muss daher ein nachhaltiges Wachstum sein, das nicht zulasten der Umwelt geht. Dazu braucht es kreative Lösungen und eine moderne Infrastruktur, was viel Geld kostet. Für Acciona liegt der Schlüssel in Forschung und Innovation.