REPowerEU und die EIB

Für eine schnellere grüne Wende in Europa

Europa ist viel zu abhängig von Russland und importiertem Öl und Gas – das hat die Energiekrise nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs gezeigt. Durch die Krise hat allerdings die öffentliche Bereitschaft zugenommen, die Energiewende in Europa stärker voranzutreiben.

Gemeinsam mit lokalen Behörden und privaten Unternehmen wollen die Europäische Kommission und die EU-Länder erneuerbare Energiequellen erschließen, Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen und Stromnetze effizienter, zuverlässiger und widerstandsfähiger machen. Dies soll den Weg zu einer sicheren, nachhaltigen Energieversorgung in Europa ebnen und helfen, unsere Klimaziele zu erreichen.

REPowerEU: ein ehrgeiziger EU-Plan

Die Europäische Union hat REPowerEU ins Leben gerufen. Mit dem ehrgeizigen Plan will sie weniger abhängig vom Import fossiler Brennstoffe werden und die grüne Wende beschleunigen. 

Im Oktober 2022 gab die EIB bekannt, ihre Unterstützung für die Ziele des REPowerEU-Plans erheblich aufzustocken. In den nächsten fünf Jahren wird sie Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen 30 Milliarden Euro zusätzlich für dieses Ziel bereitstellen.

REPowerEU+: Noch mehr Mittel für nachhaltige Energie

Im Juli 2023 stockte die EIB das ursprüngliche REPowerEU-Finanzierungspaket der EIB-Gruppe bis 2027 um 50 Prozent auf 45 Milliarden Euro auf – REPowerEU+ war geboren. Die zusätzlichen Mittel sollen mehr als 150 Milliarden Euro an neuen Investitionen anstoßen, damit Europa seinen CO2-Ausstoß bis 2050 auf Netto-Null senken kann.

Ein Überblick

REPowerEU ist ein Plan der EU, mit dem die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und der Übergang zu grüner Energie beschleunigt werden sollen. Die EIB stellt in den kommenden fünf Jahren 45 Milliarden Euro für die Ziele des REPowerEU-Plans zur Verfügung.

Rückenwind für die europäische Windindustrie

Der Windkraftsektor trägt maßgeblich dazu bei, das Ziel der EU für Erneuerbare bis 2030 zu erreichen und muss daher massiv ausgebaut werden. Die EIB genehmigte ein 5-Milliarden-Euro-Paket für die europäische Windindustrie, das Investitionen von bis zu 80 Milliarden Euro in die Herstellung und Installation der benötigten Windparkkomponenten anstoßen soll. Durch diese Investitionen entstehen rund 32 Gigawatt neue Windkraftleistung.

Der Europäische Windkraft-Aktionsplan

Das EIB-Paket flankiert die Ziele des Europäischen Windkraft-Aktionsplans der Europäischen Kommission, der eine wettbewerbsfähige Windkraft-Lieferkette sichern soll. Darin wird die EIB aufgefordert, das Kreditrisiko von Geschäftsbanken in der Windindustrie durch Rückgarantien abzusichern. Die Geschäftsbanken können so mehr Garantien für neue Projekte von Windkraft-Zulieferern stellen.
  • Das 5-Milliarden-Euro-Paket soll der europäischen Windindustrie unter die Arme greifen. Dank der Rückgarantien können Banken mehr Garantien für neue Windkraftprojekte stellen.
  • Die Unterstützung ist besonders wichtig, um in dieser wachsenden Branche Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Zudem stößt sie Investitionen von 80 Milliarden Euro an, die rund 32 Gigawatt zusätzliche Windkraftleistung liefern.
  • Trotz seiner bisherigen Erfolgsgeschichte in der EU wird der Windkraftsektor derzeit ausgebremst – durch eine unsichere Nachfrage, langsame und komplexe Genehmigungsverfahren und einen Mangel an Ressourcen und Arbeitskräften.
  • Der Europäische Windkraft-Aktionsplan der Kommission soll eine saubere Energiewende gewährleisten, mit einer wettbewerbsfähigen Industrie und gut funktionierenden Windkraft-Lieferketten, einer sicheren Projektpipeline und weltweit gleichen Wettbewerbsbedingungen.
  • Der Plan sieht vor, dass die EIB Rückgarantien stellt, um das Kreditrisiko von Banken im Windkraftsektor zu verringern. Das mindert die finanzielle Belastung von Windkraft-Zulieferern, die eine wachsende Nachfrage und eine Reihe makroökonomischer Herausforderungen bewältigen müssen.
  • Schätzungen zufolge muss die installierte Windkraftleistung auf etwa 440 Gigawatt erhöht werden, um wie geplant bis 2030 den Anteil der Erneuerbaren von 45 Prozent zu erreichen. Das ist mehr als das Doppelte der derzeitigen Leistung von 203 Gigawatt. Um das Leistungsziel zu erreichen, wären weitere Investitionen von 600 Milliarden Euro erforderlich.
  • Die Windindustrie ist eine hoch spezialisierte und konzentrierte Branche. Nur wenige Hersteller in der EU verfügen über die Kapazitäten, die Technologie und das Know-how, um die benötigten Komponenten zu produzieren und zu installieren.
  • Ohne weitere EIB-Garantien könnte die Auftragslage der Hersteller unter Druck geraten, und die Produktion könnte sich in Länder außerhalb der EU verlagern, was die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen würde.
  • Das EIB-Paket unterstützt die Ziele des Europäischen Grünen Deals, der Netto-Null-Industrie-Verordnung und des REPowerEU-Programms für saubere Energie und in der EU produzierte Technologie.

Förderfähige Projekte

REPowerEU+ fördert Projekte in folgenden Bereichen:

  • Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Netzausbau
    Finanzierungen für Erneuerbare-Energien-Projekte und spezifische Infrastruktur für Energie und nachhaltigen Verkehr (Stromnetze und Speicher, Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge) erhöhen und beschleunigen
  • Netto-Null-Technologien und Rohstoffe
    Finanzierung wichtiger Netto-Null-Infrastruktur für strategische grüne Technologien und Gewinnung, Verarbeitung und Recycling strategischer Rohstoffe für die grüne Wende
  • Personalentwicklung
    Investitionen in Kompetenzen und Schulungen für die grüne Wende, etwa in die Ausbildung von Arbeitskräften, sowie Unterstützung von Bildungssystemen und Hochschuleinrichtungen

Förderung

Gemeinsam mit Partnern im privaten und öffentlichen Sektor wollen wir mehr Geld für Energieprojekte mobilisieren.

Große Unternehmen und Großprojekte unterstützen wir mit direkten Darlehen. Bei kleinen Projekten schalten wir einheimische Banken ein, die Kredite an kleinere Unternehmen vergeben.

Außerdem bieten wir eine breite Palette von Beratungsdiensten für Städte und Regionen und helfen auch vielen anderen Kunden, die beste Lösung für die Planung und Finanzierung ihrer Projekte zu finden.

Für Klimaprojekte haben wir innovative Finanzierungsprodukte, die der Privatsektor in der Regel nicht anbietet. Und mit Zuschüssen und technischer Hilfe bringen wir Projekte an den Start.

Unsere Produkte  

REPowerEU in der Praxis

  •
    5 September 2025

    Frankreich: EDF und EIB unterzeichnen zweiten Kredit über 500 Mio. Euro – Stromverteilnetz von Enedis soll modernisiert und widerstandsfähiger werden

    Die EDF hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kredit über eine Milliarde Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in das Investitionsprogramm von Enedis, Betreiber von 95 Prozent des französischen Stromverteilnetzes und Tochtergesellschaft von EDF. Das Unternehmen will sein Netz damit vor allem widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels machen und dezentral erzeugte Energien einspeisen.

    Strom Institutional Partner Economic resilience Ambroise FAYOLLE Energieeffizienz REPowerEU Direktorium Migration Frankreich Europäische Union Energie
  • 20 März 2025

    Polen: EIB-Kredit von über 400 Mio. Euro an Orlen-Gruppe für Modernisierung des Stromnetzes

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Kredit über 1,7 Milliarden Zloty (405 Millionen Euro) für den Stromversorger Energa Operator unterzeichnet. Das ist die dritte und letzte Tranche eines 3,5-Milliarden-Zloty-Darlehens an Orlen für die Modernisierung und den Ausbau des Stromverteilnetzes in Nord- und Zentralpolen.

    Strom Klima Klimaschutz REPowerEU Direktorium Teresa Czerwińska Polen Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 10 März 2025

    Frankreich: EIB und Orano unterzeichnen Kredit über 400 Mio. Euro für Ausbau der Urananreicherungsanlage Georges Besse 2

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Orano haben einen Kredit über 400 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in den Ausbau der Urananreicherungsanlage Georges Besse 2 am Standort Tricastin (französische Departements Drôme/Vaucluse).

    Ambroise FAYOLLE REPowerEU Direktorium Frankreich Europäische Union Energie
  • 11 Februar 2025

    Spanien: EIB und Banco Santander fördern europäische Windkraftausrüster

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banco Santander haben eine Rückgarantie der EIB über 500 Millionen Euro unterzeichnet. Die Santander baut damit ein neues Bankgarantieportfolio von bis zu einer Milliarde Euro auf, das acht Milliarden Euro an Investitionen europäischer Windkraftausrüster anschieben soll

    Windenergie REPowerEU Spanien Europäische Union Energie
  • 19 Dezember 2024

    EIB und EDP unterzeichnen Kredite über 700 Mio. Euro für erneuerbare Energien und Netzausbau in Südeuropa

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der EDP SA zwei Kredite über insgesamt 700 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld fließt in Energieprojekte der EDP Renewables in Portugal, Spanien und Italien sowie in den Ausbau und die Modernisierung der Stromverteilnetze der EDP in Spanien und Portugal. Die EDP Renewables ist eine Tochtergesellschaft der EDP SA.

    Strom Solarkraft REPowerEU Italien Spanien Portugal Europäische Union Energie
  • 16 Dezember 2024

    EIB vergibt 243 Mio. Euro an ERG für Ausbau der Erneuerbaren in Italien, Frankreich und Deutschland

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 243 Millionen Euro an die ERG Group, einen führenden unabhängigen Betreiber von Wind- und Solarparks. Damit fördert die Bank den Ausbau erneuerbarer Energien in Italien, Frankreich und Deutschland. Die Finanzierung wird dazu beitragen, dass die EU ihre Ziele für erneuerbare Energien erreicht und die genannten Länder ihre Zusagen aus den nationalen Energie- und Klimaplänen erfüllen.

    Umwelt REPowerEU Direktorium Gelsomina VIGLIOTTI Italien Deutschland Frankreich Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 2 Dezember 2024

    Tschechische Republik: EIB-Kredit über 400 Mio. Euro für Stromnetz des tschechischen Energieversorgers ČEZ

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem tschechischen Energieversorger ČEZ 400 Millionen Euro für die Modernisierung und den Ausbau des nationalen Stromverteilnetzes zur Verfügung. Der Kredit wird die Energiedienstleistungen und die Versorgung mit Ökostrom in der Tschechischen Republik verbessern.

    REPowerEU Tschechien Europäische Union Energie
  • 29 November 2024

    Spanien: EIB und Naturgy vereinbaren Kredit über 1 Mrd. EUR für Solar- und Onshore-Windprojekte

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das spanische Energieunternehmen Naturgy haben einen Kredit über 1 Milliarde Euro vereinbart. Damit sollen Investitionen in neue Solar- und Onshore-Windkraftanlagen sowie die Modernisierung und Hybridisierung bestehender Anlagen in Spanien finanziert werden. Die erste Tranche der Finanzierung beläuft sich auf 400 Millionen Euro und wurde in Madrid unterzeichnet. Ein Teil der Mittel ist auch für Investitionen in Batterien bestimmt, um die erneuerbare Energie zu speichern.

    Windenergie Solarkraft REPowerEU Spanien Europäische Union Energie
  • 21 November 2024

    Österreich: EIB unterstützt PÜSPÖK mit 80 Millionen Euro für Agrar-Photovoltaik

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der PÜSPÖK Unternehmensgruppe 80 Millionen Euro für die Errichtung von sechs Agrar-Solarfarmen im österreichischen Burgenland zur Verfügung. Dieses innovative Vorhaben wird gemeinsam mit der Erste Bank der österreichischen Sparkassen realisiert, die zusätzlich ein Darlehen von 43 Millionen Euro bereitstellt. Davon wiederum werden 28 Millionen Euro durch die EIB refinanziert.

    Thomas ÖSTROS Solarkraft REPowerEU Direktorium Österreich Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Energie
Mehr Aktuelles  

Die EIB, ein langjähriger Partner

Was wir für den Energiesektor tun

Wir finanzieren weltweit nachhaltige Energieprojekte. Durch die Förderung sauberer Energie und innovativer Lösungen senken wir Emissionen und Energiekosten. So machen wir die Welt für kommende Generationen sauberer und grüner.

In den vergangenen zehn Jahren hat die EIB-Gruppe fast 147 Milliarden Euro für den Energiesektor der EU bereitgestellt. Damit half sie, eine resiliente Energieversorgung aufrechtzuhalten. 2024 erreichten die Energiefinanzierungen mit über 31 Milliarden Euro einen Rekord.

Mehr zum Thema Energie  

 

 

