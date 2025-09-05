REPowerEU und die EIB

Europa ist viel zu abhängig von Russland und importiertem Öl und Gas – das hat die Energiekrise nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs gezeigt. Durch die Krise hat allerdings die öffentliche Bereitschaft zugenommen, die Energiewende in Europa stärker voranzutreiben.

Gemeinsam mit lokalen Behörden und privaten Unternehmen wollen die Europäische Kommission und die EU-Länder erneuerbare Energiequellen erschließen, Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen und Stromnetze effizienter, zuverlässiger und widerstandsfähiger machen. Dies soll den Weg zu einer sicheren, nachhaltigen Energieversorgung in Europa ebnen und helfen, unsere Klimaziele zu erreichen.

REPowerEU: ein ehrgeiziger EU-Plan

Die Europäische Union hat REPowerEU ins Leben gerufen. Mit dem ehrgeizigen Plan will sie weniger abhängig vom Import fossiler Brennstoffe werden und die grüne Wende beschleunigen.

Im Oktober 2022 gab die EIB bekannt, ihre Unterstützung für die Ziele des REPowerEU-Plans erheblich aufzustocken. In den nächsten fünf Jahren wird sie Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen 30 Milliarden Euro zusätzlich für dieses Ziel bereitstellen.

REPowerEU+: Noch mehr Mittel für nachhaltige Energie