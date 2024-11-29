Spanien: EIB und Naturgy vereinbaren Kredit über 1 Mrd. EUR für Solar- und Onshore-Windprojekte

EIB

U nterzeichnung der ersten Tranche von 400 Mio. EUR

Kredit finanziert die Inbetriebnahme neuer regenerativer Anlagen sowie die Modernisierung und Hybridisierung bestehender Anlagen

Projekt soll grüne Energie erzeugen, die dem jährlichen Durchschnittsverbrauch von mehr als 1,15 Millionen Haushalten entspricht

Großteil der Investitionen entfällt auf Regionen, deren Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt; dies stärkt den territorialen Zusammenhalt

Finanzierung entspricht den Zielen des REPowerEU-Plans, die Energiesicherheit in Europa zu erhöhen und die Energiewende zu beschleunigen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das spanische Energieunternehmen Naturgy haben einen Kredit über 1 Milliarde Euro vereinbart. Damit sollen Investitionen in neue Solar- und Onshore-Windkraftanlagen sowie die Modernisierung und Hybridisierung bestehender Anlagen in Spanien finanziert werden. Die erste Tranche der Finanzierung beläuft sich auf 400 Millionen Euro und wurde in Madrid unterzeichnet. Ein Teil der Mittel ist auch für Investitionen in Batterien bestimmt, um die erneuerbare Energie zu speichern.

Durch das Projekt werden 2,3 Gigawatt an erneuerbarer Leistung in Spanien zugebaut. Dies beschleunigt die Energiewende im Land und trägt auch zu den Zielen der EIB-Gruppe im Bereich Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bei. Das Projekt soll nach seiner Fertigstellung grüne Energie erzeugen, die dem jährlichen Durchschnittsverbrauch von mehr als 1,15 Millionen Haushalten entspricht.

Unterzeichnet wurde die Vereinbarung von Jean-Christophe Laloux, Direktor und Leiter Finanzierungsoperationen und Beratungsdienste in der EU der EIB, und Francisco Reynés, Vorstandsvorsitzender von Naturgy.

Jean-Christophe Laloux, EIB: „Diese wichtige Vereinbarung mit Naturgy zeigt, wie sehr sich die EIB für die Energiewende in Europa stark macht. Nach seinem Abschluss dürfte das Projekt genug grünen Strom erzeugen, um über eine Million Haushalte zu versorgen. Damit stärkt es auch die Energiesicherheit und die strategische Autonomie Europas.“

Francisco Reynés, Naturgy: „Die Finanzierungsvereinbarung, die wir mit der EIB unterzeichnet haben, ist ein weiterer Beleg unseres Einsatzes für die Energiewende und die Dekarbonisierung der spanischen Wirtschaft. Besonders hervorheben möchte ich die Arbeit, die das Finanzteam von Naturgy unter Steven Fernández für diese Vereinbarung geleistet hat. Durch die Investitionen schaffen wir außerdem Tausende Arbeitsplätze in den ‚entvölkerten‘ Regionen Spaniens, womit wir gleichzeitig den territorialen Zusammenhalt in unserem Land stärken.“

Mit dem Projekt unterstreicht die EIB ihr Bekenntnis zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt, da ein Großteil der Investitionen in Kohäsionsregionen durchgeführt wird, in denen das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt. In der Durchführungsphase entstehen voraussichtlich 4 200 Arbeitsplätze.

Der Kredit über 1 Milliarde Euro ist Teil des Aktionsprogramms der EIB für den REPowerEU-Plan, der die Energieversorgungssicherheit in Europa erhöhen und die Energiewende beschleunigen soll.

Die EIB und die Energiesicherheit

Im Jahr 2023 vergab die EIB-Gruppe über 21 Milliarden Euro für die Energiesicherheit in Europa. In Spanien entfielen 2023 auf dieses Ziel 4,513 Milliarden Euro, die unter anderem in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Stromnetze und Speichersysteme flossen. Diese Investitionen helfen Europa dabei, schneller auf nachhaltige Energien umzustellen und in seiner Öl-, Kohle- und Gasversorgung unabhängiger zu werden.

Im Juli 2023 beschloss der Verwaltungsrat der EIB, die Mittel für REPowerEU-Projekte auf 45 Milliarden Euro aufzustocken. Der Plan soll Europas Abhängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe beenden. Außerdem beschloss die EIB, den Kreis förderfähiger Sektoren zu erweitern, um die moderne Produktion strategischer Netto-Null-Technologien in der EU sowie die Gewinnung, die Verarbeitung und das Recycling kritischer Rohstoffe besser finanzieren zu können. Die Gelder werden bis 2027 eingesetzt und mobilisieren voraussichtlich Investitionen von insgesamt mehr als 150 Milliarden Euro für die Zielsektoren.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, unterzeichnete 2023 in Spanien Finanzierungen von 11,4 Milliarden Euro. Davon flossen etwa 6,8 Milliarden Euro in Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Insgesamt vergab die EIB-Gruppe 2023 rund 88 Milliarden Euro.

Naturgy

Naturgy ist seit 180 Jahren im Energiesektor tätig und hat dabei verstanden, sein Geschäftsmodell an die globalen gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen anzupassen. Sein erfolgreicher Umgang mit Herausforderungen und Chancen ist das Ergebnis einer Unternehmensführung, die sich auf den kontinuierlichen Wandel einstellt, und einer wegweisenden Unternehmenskultur, die den Alltag der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das Unternehmen weiß um die Herausforderungen, die der Kampf gegen den Klimawandel birgt. Deshalb hat es sein Geschäft umgestellt und auf die Energiewende ausgerichtet. Grundlage der neuen Strategie sind erneuerbare Energien und Gase sowie ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das einen gesellschaftlichen und ökologischen Beitrag leistet.

Naturgy ist in mehr als 24 Ländern tätig. Das Unternehmen versorgt fast 16 Millionen Kunden mit Gas und Strom und erreicht damit in Spanien einen Marktanteil von 44,3 Prozent (Gas) bzw. 14,6 Prozent (Strom). Die installierte Leistung beträgt knapp 18 Gigawatt bei einem diversifizierten Stromerzeugungsmix. Naturgy ist auf den regulierten und liberalisierten Gas- und Strommärkten tätig, wobei das internationale Geschäft einen erheblichen Beitrag leistet, vor allem in den Bereichen Gas- und Stromverteilung, Stromerzeugung und -vertrieb sowie Gasinfrastruktur, Gasversorgung und -vertrieb.