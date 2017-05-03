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OOSTERWEEL CONNECTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 1.000.000.000 €
Verkehr : 1.000.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2023 : 100.000.000 €
19/12/2019 : 100.000.000 €
12/04/2019 : 150.000.000 €
12/10/2021 : 250.000.000 €
23/12/2022 : 400.000.000 €
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Belgium: EIB signs loan agreement for “Oosterweel”, missing link in Antwerp ring road
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Dritte Finanzierungstranche für Oosterweel-Verbindung auf dem Antwerpener Ring unterzeichnet

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/04/2019
20160779
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OOSTERWEEL CONNECTION
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
EUR 5349 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Oosterweel link (part of the TEN motorway Amsterdam-Paris) will close the northern part of the ring road around Antwerp. It is one of the major projects of the Master Plan made by the Flemish Government aimed to reduce traffic congestion in the Antwerp Region.

The Antwerp ring road is part of two Trans-European Transport (TEN-T) Core Network Corridors: North Sea – Baltic and North Sea – Mediterranean. The project will improve road traffic conditions on a section of a core road network. The project is expected to significantly reduce the existing road traffic bottlenecks on the Antwerp ring road and provide more efficient access to the port by diverting heavy traffic from the city. The project closes the Antwerp ring road, reducing congestions on the highway network and mitigating traffic pressure in the urban region. It also offers substantial safety and environmental benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves new road, bridge and tunnel construction in largely urban and industrial environment along a new alignment. The project falls under Annex I of environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended, requiring a full EIA procedure. The project components cross the NATURA 2000 sites "Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent" (BE2300006) and "De Kuifeend en Blokkersdijk" (BE2300222). Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC, as amended) and Birds Directive (2009/147/EC) apply.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU where applicable, as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
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11/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline Mens - Mobiliteit
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OOSTERWEEL CONNECTION
Datum der Veröffentlichung
11 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74295731
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - OOSTERWEEL CONNECTION - Plan - Milieueffectrapportage - oosterweelverbinding - Niet Technische Samenvatting
Datum der Veröffentlichung
12 Apr 2018
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73223166
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - NTS-MER verbreding en verdieping Boudewijnkanaal – fase 1
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131844266
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Hoofdrapport
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131848496
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline Mens - Mobiliteit
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131848852
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever synthese en conclusies
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131851054
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Belgien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - KG/Ontwerp-MER verbreding en verdieping Boudewijnkanaal – fase 1
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131845114
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
Länder
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131850133
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline mens-gezondheid
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131846557
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Belgien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline Oppervlaktewater
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131849039
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
Länder
Belgien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline lucht
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131843631
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
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Belgien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline Fauna en Flora
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131846870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport mens – ruimtelijke aspecten
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131848185
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline Bodem en grondwater
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131847435
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline geluid en trillingen
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131848854
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Passende Beoordeling - Boudewijnkanaal
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131844459
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Goedkeuring milieueffectrapport - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131837098
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Mobiliteit - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133063973
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Algemene hoofdstukken - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
26 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131834952
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Richtlijnen voor het Project-MER - Boudewijnkanaal
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81246343
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Goedkeuring project-MER uitbreiding en verdieping Boudewijndok met een tijdelijk bouwdok
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131845470
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Project-MER Verbreding en verdieping Boudewijnkanaal (fase 1) met inbegrip van de aanleg van een tijdelijk bouwdok - Definitief MER
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131839169
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Bodem - Basisalternatief - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131845066
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Grondwater en oppervlaktewater Basisalternatief en uitvoeringsvarianten - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131840583
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Gezondheit - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133075300
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Deelrapport niet-technische samenvatting - Linkeroever
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131850954
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Niet-technische samenvatting - Recheroever
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126277410
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Project-MER Verbreding en verdieping Boudewijnkanaal (fase 1) met inbegrip van de aanleg van een tijdelijk Bouwdok - Kennisgeving
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131847009
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Kaarten - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133000171
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Lucht - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133077100
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Ruimtelijke aspecten - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
26 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131839863
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - bijlagen bij het hoofdrapport - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
26 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131840222
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Kennisgeving
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131850538
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Onderzoek vertunneling R1 - Resultaten quick-scan - Oosterweelverbinding - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131843842
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - MER verbreding en verdieping Boudewijnkanaal fase 1 – Bijlagen - Boudewijnkanaal
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131839348
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Trechteringsnota ingesproken alternatieven project-MER - Linkeroever
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131843998
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Lijst met onderzoeksvragen project MER Oosterweelverbinding - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131843066
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Geometrisch wegontwerp - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131845149
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Synthese en conclusies basisalternatief en uitvoeringsvarianten - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
26 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131838946
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - alternatieven project-MER - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131840640
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Verbreding en verdieping Boudewijnkanaal (fase 1) - Inrichtingsplannen
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131843876
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - MER Kennisgeving - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131836062
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Passende beoordeling en verscherpte natuurtoets basisalternatief & alternatieven/varianten - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131838845
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Geluid - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133078263
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Voorkeursontwerp - Effectbeoordeling - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
25 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133081382
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - MER - verbreden en verdiepen Boudewijnkanaal Fase 1 - Kaarten
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131844175
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OOSTERWEEL CONNECTION - Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie - Rechteroever
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133077581
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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