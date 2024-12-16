Finanzierung beantragen
Geringe Verwässerung
Unsere Finanzierung verwässert das Eigentum weniger als Eigenkapitalfinanzierungen. Damit hält sie die Motivation hoch und ergänzt Eigenkapital.
Maßgeschneiderte Finanzierung
Wir vergeben besicherte und unbesicherte Darlehen mit unterschiedlichem Rang (einschließlich Eventual- und Beteiligungsdarlehen).
Passive Rolle
Die EIB greift nicht in die Geschäftsführung ein.
Signalwirkung
Unsere Finanzierung gilt oftmals als Gütesiegel und hilft, weitere Investoren zu gewinnen.
Förderkriterien
Wer ist förderfähig?
Was ist förderfähig?
Die Unternehmen müssen Investitionen in Forschung und Entwicklung an Standorten in der Europäischen Union planen. Die Projekte sollten sich in der kommerziellen Phase befinden. In Ausnahmefällen kommen auch Projekte in der vorkommerziellen Phase in Betracht, wenn Unternehmen Technologien von strategischer Bedeutung für die EU entwickeln.
In der Regel bieten wir Finanzierungen zwischen 5 Millionen und 50 Millionen Euro an. Scale-up-Unternehmen mit einer Bewertung von über 500 Millionen Euro können Beträge von über 50 Millionen Euro erhalten.
Projekte, für die eine Finanzierung unter InvestEU beantragt wird, kommen für Venture Debt in Betracht.
Die Projekte sollten unter einen der folgenden Innovationsbereiche fallen:
Unternehmen etwa in den Bereichen Biotech, ungedeckter medizinischer Bedarf, Impfstoffe, Therapeutika, Diagnostik, Medizintechnik, digitale Gesundheitslösungen.
Unternehmen etwa in den Bereichen Robotik, Automatisierung, Hochleistungs-Computing, Quanten-Computing, künstliche Intelligenz, modernste Hardwarekomponenten, Advanced Engineering, Photonik, Halbleiter, Internet der Dinge, 5G und darüber hinaus, Edge Computing, Industrie 4.0, Automatisierung und Datenfluss, neue Werkstoffe, nachhaltige/neue Fertigungstechnologien, Spacetech und strategische nachhaltige IKT-Technologien.
Unternehmen etwa in den Bereichen nachhaltiger Verkehr, Mobilität der Zukunft, Energiewende, Dekarbonisierung und digitale Lösungen, Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft.
Kontaktieren Sie uns
Ihr Weg zur Finanzierung
Erfahren Sie mehr dazu, wie Sie eine Venture-Debt-Finanzierung beantragen und welche Schritte dann folgen. Legen Sie ein Kundenkonto an, und senden Sie Ihre Fragen direkt an unser Venture-Debt-Team. Nach der Anmeldung kann Ihr Unternehmen uns kontaktieren, allgemeine Fragen stellen oder eine Venture-Debt-Finanzierung beantragen.
Projekte
Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.
Technologie ohne Verfallsdatum
Swappie aus Finnland reduziert mit innovativ aufbereiteten Handys CO2-Emissionen, Elektroschrott und den Verbrauch kritischer Rohstoffe
Eine leckere Lösung
Oceanloop aus München macht Aquakultur nachhaltig und holt die Garnelenzucht mit Hightech ins 21. Jahrhundert
Al funghi bitte
Matr Foods stellt mithilfe von Pilzfermentation Fleischersatz her, der so saftig wie Rindfleisch ist – und das ohne Zusatzstoffe und pflanzliche Fette
Anpassbare Antikörper
Fabentech aus Frankreich entwickelt Antikörper, die sich an mutierende Viren mit Pandemiepotenzial anpassen und ihre Ausbreitung stoppen könnten