Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) haben am 9. November eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach wollen beide Seiten zusammenarbeiten, um die Erdbeobachtungsdaten von Copernicus breiter zu nutzen. Die Klima- und Atmosphäredaten von Copernicus können die EIB bei ihrer Arbeit als Klimabank der EU sinnvoll unterstützen.

Mit ihrem Klimabank-Fahrplan 2021–2025 hat sich die EIB als Finanzierungseinrichtung der Europäischen Union verpflichtet, ihr Engagement für die Klimaanpassung deutlich auszuweiten. Zudem sollen alle von ihr finanzierten Projekte heutigen Wetterschwankungen und künftigen Auswirkungen des Klimawandels standhalten. Die Kooperationsvereinbarung mit dem EZMW wird der EIB dabei helfen.

Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen

Nach ihrem neuen Klimaanpassungsplan, den die Bank auf der Weltklimakonferenz COP 26 vorstellte, wird die EIB in Europa und weltweit deutlich mehr Projekte fördern, die eine smartere, systematischere und raschere Anpassung ermöglichen. Durch die Partnerschaft mit dem EZMW kann sie dafür die besten verfügbaren Daten und Instrumente nutzen.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Wir wollen sicherstellen, dass unseren Projekten die besten verfügbaren Klimadaten zugrunde liegen. Deshalb freuen wir uns sehr über diese Partnerschaft mit dem EZMW. Die Zusammenarbeit wird der EIB und unseren Kunden bei Entscheidungen helfen und die Entwicklung wirksamer Strategien zur Anpassung an den Klimawandel in der EU und weltweit vorantreiben.“

EZMW-Generaldirektorin Florence Rabier: „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit unserer beiden Organisationen. Die Copernicus-Dienste zur Überwachung des Klimawandels und der Atmosphäre werden der EIB robuste und verlässliche qualitätsgeprüfte Daten und Instrumente für eine smarte Klimaanpassung bereitstellen.“

Im Rahmen der Vereinbarung werden die EIB und das EZMW zusammenarbeiten, um verstärkt eigene und fremde Daten, Informationen und Instrumente der Copernicus-Dienste zur Überwachung des Klimawandels (C3S) und zur Überwachung der Atmosphäre (CAMS) für die Konzepte, Entscheidungen und Strategien der EIB zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu nutzen.

Das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus ist Teil des EU-Weltraumprogramms und wird vom EZMW im Auftrag der Europäischen Kommission mit EU-Mitteln umgesetzt. C3S liefert Informationen über das bisherige, aktuelle und künftige Klima in Europa und weltweit, während CAMS Daten zu Luftverschmutzung, Gesundheit, Sonnenenergie, Treibhausgasen und klimatischen Einflüssen auf der ganzen Welt bereitstellt.