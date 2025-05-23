Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Polen: EIB fördert zwei neue Offshore-Windparks in mit 700 Mio. Euro

23 Mai 2025
Equinor
  • EIB ist der mit Abstand größte Kreditgeber für die von Equinor aus Norwegen und Polenergia aus Polen entwickelten Windparks Bałtyk 2 und Bałtyk 3
  • Die beiden großen Windparks in der Ostsee werden genug Strom für zwei Millionen Haushalte produzieren
  • EIB unterstreicht mit der dritten großen Ökostrom-Finanzierung des Jahres in Polen ihre Führungsrolle bei der Energiewende

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat eine 700-Millionen-Euro-Finanzierung für den Bau von zwei Offshore-Windparks vor der polnischen Ostseeküste unterzeichnet. Die Entwickler sind Equinor aus Norwegen und Polenergia aus Polen. Die Windparks Bałtyk 2 und Bałtyk 3 mit einer Gesamtleistung von 1,44 Gigawatt sollen 2028 ans Netz gehen.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Bałtyk 2 und Bałtyk 3 sind wichtig für Polens Dekarbonisierung, denn sie werden genug Strom für zwei Millionen Haushalte erzeugen. Die Europäische Investitionsbank hat für jeden der beiden Windparks 350 Millionen Euro bereitgestellt. Damit sind wir der mit Abstand größte Kreditgeber unter den rund 30 beteiligten Banken. Allein in diesem Jahr ist das bereits die dritte große Investition der EIB für Erneuerbare in Polen, und insgesamt ist es unsere dritte Finanzierung für polnische Offshore-Windparks in der Ostsee. Das zeigt, wie konsequent wir uns für die Entwicklung grüner Energie in Polen als Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit einsetzen.“

Die beiden am Meeresboden verankerten Offshore-Windparks entstehen rund 30 Kilometer vor den polnischen Küstenorten Ustka und Łeba und umfassen 100 Windräder mit einer Leistung von je 14,4 Megawatt. Das Joint Venture zwischen Equinor, einem führenden internationalen Akteur im Offshore-Wind-Sektor, und Polens Polenergia arbeitet überwiegend mit europäischen Zulieferern und trägt auch zu einer modernen Entwicklung von EU-Kohäsionsregionen bei.

Hintergrund  

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt. 

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen. In Polen investierte die EIB vergangenes Jahr 5,7 Milliarden Euro. Fast die Hälfte davon floss in Klima- und Umweltprojekte, auch im Rahmen der Energiewende.

Als zuverlässiger Partner der breit angelegten Energiewende in Polen hat die EIB dieses Jahr auch bereits maßgeblich zur Entwicklung eines anderen Offshore-Windparks in der Ostsee beigetragen: Baltica 2, dem bislang größten vergleichbaren Windpark der EU. Und 2023 finanzierte die EIB Polens ersten Offshore-Windpark.

Das Programm InvestEU mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die für Kredite auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
©Equinor
Download original
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
©Equinor
Download original
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
©Equinor
Download original
Logo
European Commission
Logo
©European Commission
Download original

Kontakt

Gabriela Baczyńska

Press Office

Referenz

2025-217-DE

Teilen

Tags

  • Windenergie
  • Klima
  • erneuerbare Energien
  • InvestEU
  • Energieeffizienz
  • Direktorium
  • Teresa Czerwińska
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
23 November 2011

Vereinigtes Königreich: Darlehen der EIB für den weltweit größten in Betrieb befindlichen Offshore-Windpark

Die EIB hat zugestimmt, Vattenfall ein langfristiges Darlehen von 150 Mio GBP für den Offshore-Windpark Thanet zu gewähren. Mit 100 Windturbinen, jede 115 m hoch, und einer Leistung von 300 MW ist dies weltweit der größte am Netz befindliche Offshore-Windpark. Der im September 2010 in Betrieb genommene Windpark ist für das Vereinigte Königreich ein wichtiger Schritt, seine Ziele im Bereich erneuerbare Energien zu realisieren und bis 2020 15% der benötigten Energie aus erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen.

Kreislaufwirtschaft Vereinigtes Königreich Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
20 September 2023

Polen: InvestEU – EIB unterstützt einen der weltweit größten Windparks mit 610 Mio. Euro

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Vertrag über bis zu 610 Millionen Euro für den Bau des ersten polnischen Offshore-Windparks – eines des größten der Welt – unterzeichnet. Das Projekt wird von einem Konsortium unter Leitung der LLC Baltic Power durchgeführt. Mit diesem Vorzeigeprojekt kann Polen die Dekarbonisierung und Energiesicherheit vorantreiben. 350 Millionen Euro des Kredits werden durch das InvestEU-Programm unterstützt, das Investitionen für vorrangige EU-Ziele anschieben will.

InvestEU REPowerEU Direktorium Teresa Czerwińska Deutschland Dänemark Polen Europäische Union Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.