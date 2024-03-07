TowerCo of Africa Uganda will mit 506 neuen Funkmasten die Netzabdeckung in ländlichen Gebieten verbessern

EIB, OeEB und BIO bestätigen Beitrag von 40 Mio. US-Dollar für neue Initiative

Ausbau der Infrastruktur erweitert Zugang zu 5G-Netz und mobilen Zahlungsdiensten und fördert finanzielle Inklusion

Über den AKP-Treuhandfonds wird die Beteiligung der EIB Global durch die EU abgesichert

TowerCo of Africa Uganda hat sich 40 Millionen US-Dollar als langfristige Finanzierung von europäischen Entwicklungsfinanzierungspartnern gesichert. Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB) und die belgische Investitionsgesellschaft für Entwicklungsländer (BIO) unterstützen damit Investitionen in den Ausbau der Mobilnetzabdeckung in ländlichen Gebieten Ugandas, für mehr digitale Teilhabe und wirtschaftlichen Fortschritt.

Mit der zehnjährigen Finanzierung sollen 506 neue Funkmasten errichtet werden. Sie sind an strategischen Stellen in ländlichen Gebieten geplant, die derzeit keinen Mobilfunkzugang haben oder in denen bestehende Mobilnetze ausgelastet sind. Die neuen Funkmasten werden hauptsächlich mit erneuerbarer Energie betrieben. Sie sollen der ländlichen Bevölkerung Zugang zu 4G- und 5G-Datendiensten und mobilen Zahlungsdiensten verschaffen und so die finanzielle Teilhabe stärken.

Gegenwärtig erreicht das Mobilnetz in Uganda nur 65 Prozent der Bevölkerung. Die neuen Investitionen werden die Netzabdeckung verbessern und das Land seinem Ziel von 95 Prozent erheblich näherbringen.

Mit europäischer Unterstützung wird TowerCo of Africa Uganda so eine große Hürde ausräumen, die dem Mobilfunkzugang im ländlichen Afrika im Wege steht. Die 506 Mobilfunkmasten sollen von mehreren Mobilnetzbetreibern gemeinsam genutzt werden – eine wirtschaftlich tragfähige Lösung für Probleme, die in der Vergangenheit den Netzausbau im ländlichen Raum gebremst haben.

Ein erheblicher Teil der neuen Masten wird mit Solarkraft betrieben. Das bedeutet ein geringeres Risiko von Kraftstoff- und Generatordiebstählen und entspricht dem Bekenntnis von TowerCo of Africa Uganda zu verantwortungsvollem Infrastrukturausbau und Klimaschutz.

Geoffrey Donnels Oketayot, CEO von TowerCo of Africa Uganda: „Diese neue Entwicklungsunterstützung durch europäische Partner ist ein Beleg für unsere gemeinsamen Vision für vernetzte Gemeinschaften und stärkt das Wirtschaftswachstum hier im Herzen Afrikas. Der Aufbau Hunderter neuer Funkmasten wird Uganda einen großen Sprung nach vorne bringen und dafür sorgen, dass wir auf dem Weg ins digitale Zeitalter niemanden zurücklassen.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Der Europäischen Investitionsbank ist es wichtig, die digitale Kluft in Afrika zu schließen. Deshalb unterstützen wir gern, was TowerCo of Africa Uganda für die Netzanbindung ländlicher Gebiete in Uganda tut. Die Schließung der digitalen Kluft ist ein Schwerpunkt der Global-Gateway-Initiative der EU und von zentraler Bedeutung für eine chancengerechte Entwicklung. Diese Partnerschaft, in der die Bank mit Projekt- und Entwicklungsfinanzierungspartnern zusammenarbeitet, zeigt beispielhaft, wie wir uns gemeinsam für positive Veränderungen in ländlichen Gebieten einsetzen.“

Nada Shall, Liaison Officer Ostafrika bei der BIO: „Belgien beteiligt sich gern am Ausbau für eine breitere Mobilnetzabdeckung in Uganda. Das Projekt passt zu unserem Ziel, Gemeinschaften durch nachhaltige Entwicklung zu stärken. Wir gehen davon aus, dass es transformative Auswirkungen auf den ländlichen Raum haben wird.“

Sabine Gaber, Vorstandsmitglied der OeEB: „Wir glauben, dass moderne Telekommunikationsdienste für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ländlicher Gebiete unabdingbar sind. Diese Zusammenarbeit zeigt unser Engagement für positiven Wandel durch innovative Lösungen.“

Botschafter Jan Sadek, Leiter der EU-Delegation in Uganda: „Ein besserer Zugang zu digitaler Infrastruktur ist ein Kernfokus von Global Gateway. Diese visionäre neue Investition von TowerCo of Africa Uganda mit der Unterstützung europäischer Entwicklungsfinanzierungspartner überwindet Hindernisse, die den Mobilfunkausbau bremsen. Sie wird Digitalisierungs- und Telekommunikationschancen für die ländliche Bevölkerung im ganzen Land eröffnen.“

Die neuen Mobilfunkmasten werden in den nächsten zwei Jahren errichtet. Über die Bauzeit soll das Projekt 2 000 Jobs für qualifizierte und ungelernte Arbeitskräfte im ländlichen Raum schaffen.

Die EIB wird mit Unterstützung durch den AKP-Treuhandfonds 16 Millionen US-Dollar bereitstellen, von der OeEB und der BIO kommen jeweils 12 Millionen US-Dollar für die neue Investition von TowerCo of Africa Uganda.

Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt nach vorne. Sie verkleinert die digitale Kluft, schafft neue Chancen für die ländliche Bevölkerung und fördert eine nachhaltige Entwicklung in Uganda. TowerCo of Africa Uganda blickt mit Zuversicht auf die positive Wirkung der Zusammenarbeit und den gemeinsamen Weg in eine vernetzte, chancengerechte Zukunft.

Hintergrundinformationen

TowerCo of Africa

TowerCo of Africa ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des afrikaweit tätigen Telekommunikationsdienstleisters Axian Telecom und eine der wachstumsstärksten Funkmasten-Infrastrukturgesellschaften in Afrika. Das Unternehmen hat Standorte in Madagaskar, Uganda, der Demokratischen Republik Kongo und Tansania. In den letzten zehn Jahren hat TowerCo of Africa sein Geschäft in Afrika im Zuge der steigenden Nachfrage nach einer besseren Netzanbindung stetig ausgebaut.

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Der Treuhandfonds für die afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP-Treuhandfonds) wurde 2023 eingerichtet und schöpft aus der jahrzehntelangen Erfahrung der EIB in den drei Regionen. Er stärkt die nachhaltige wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten und soll vor allem Wachstum und Wohlstand fördern. Der Treuhandfonds investiert in besonders wirkungsvolle Projekte für den Privatsektor. Sein Angebot umfasst technische Hilfe und Finanzinstrumente wie Eigenkapital, Quasi-Eigenkapital, nachrangiges Fremdkapital, Risikoteilung und Kredite in Landeswährung.

Die BIO

Aufgabe der belgischen Investitionsgesellschaft für Entwicklungsländer (BIO) ist es, den Privatsektor in Entwicklungs- und Schwellenländern zu stärken und Unternehmen im Rahmen der UN-Entwicklungsziele Chancen auf Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung zu eröffnen. Weitere Informationen: https://www.bio-invest.be/

Die OeEB

Die Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB) wurde im März 2008 als Entwicklungsbank der Republik Österreich gegründet. Als Bank mit öffentlichem Auftrag arbeitet sie für bessere Lebensbedingungen in Entwicklungsländern.