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UGANDA TELECOM TOWER EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
14.479.638,01 €
Länder
Sektor(en)
Uganda : 14.479.638,01 €
Telekommunikation : 14.479.638,01 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2023 : 14.479.638,01 €
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21/02/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UGANDA TELECOM TOWER EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Uganda: 40 Mio. US-Dollar aus Europa für Mobilfunkausbau
Übergeordnetes Projekt
DIGITAL ACP GLOBAL AUTHORIZATION II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Februar 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/12/2023
20220268
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UGANDA TELECOM TOWER EXPANSION
TOWERCO OF AFRICA UGANDA LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 16 million (EUR 15 million)
USD 85 million (EUR 80 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the construction of 659 new mobile sites in Uganda. At least 50% of the towers will be located in rural areas without mobile service coverage.

The aim is to provide mobile coverage in areas that have currently no access to a mobile-broadband network and increase capacity in areas where the current mobile networks are saturated.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located within the EU, these activities would neither fall under Annexes I nor II of the EU Directive 2011/92/EU amended by Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU. However, the Construction and expansion of communications towers is included in the Schedule 5 of the Ugandan National Environment act of 2019, listing types of projects for which an environmental and social impact assessment is mandatory for obtaining the approval of the projects. Full environmental and social details will be assessed during appraisal

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
14 Dezember 2022
30 Dezember 2023
Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UGANDA TELECOM TOWER EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
21 Feb 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158216061
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220268
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Uganda
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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UGANDA TELECOM TOWER EXPANSION
Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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