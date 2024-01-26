© Eldrive

Über 8 400 neue Ladestationen in drei osteuropäischen Ländern

Bessere Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen und weniger Luftverschmutzung

EIB fördert nachhaltigen Verkehr und Ziele des Grünen Deals der EU

Finanzierung wird abgesichert durch InvestEU-Garantie für Investitionen in die grüne Wende

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Kredit über 40 Millionen Euro mit der in Österreich eingetragenen Eldrive Holding unterzeichnet. Mit dem Geld sollen in den nächsten drei Jahren 8 472 Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Bulgarien, Litauen und Rumänien entstehen. Das Projekt fördert saubere Mobilität und die Ziele des Grünen Deals für nachhaltigen Verkehr und Dekarbonisierung.

Hinter dem Kredit steht das InvestEU-Programm, das im Zeitraum 2021–2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro in Europa anschieben soll. InvestEU mobilisiert Investitionen für vorrangige EU-Ziele wie grüne Wende, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und nachhaltige Infrastruktur.

Mit der Rückendeckung durch InvestEU und die EIB will die Eldrive Holding rund 146 Millionen Euro in neue E-Ladestationen investieren: 4 376 in Rumänien, 2 575 in Litauen und 1 530 in Bulgarien. Damit beschleunigt das Unternehmen in den drei Ländern den nötigen Infrastrukturausbau für einen sauberen Verkehr und den Übergang zur Klimaneutralität.

Das Projekt wird die geringe Marktdurchdringung von Stromern und Ladestationen in den drei Märkten verbessern und zum Ziel des europäischen Grünen Deals beitragen, bis 2025 eine Million öffentlicher Ladestationen und Tankstellen für alternative Kraftstoffe in den 27 EU-Ländern zu errichten. Die Ladenetze ebnen den Weg für die Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Außerdem sorgen sie für weniger Treibhausgasemissionen und für bessere Luft in Bulgariens, Litauens und Rumäniens Städten.

EIB-Vizepräsident Kyriacos Kakouris: „Das ist ein sehr wichtiges Projekt. Der Verkehrssektor ist einer der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen, und der Übergang zur E-Mobilität kann diese Emissionen verringern, ebenso wie die Luftverschmutzung. Für einen ernsthaften Umstieg brauchen wir allerdings die notwendige Infrastruktur. Als Klimabank der EU unterstützt die EIB neue Ladenetze, und ich freue mich sehr, dass wir bei der Modernisierung des Verkehrs in Bulgarien, Litauen und Rumänien dabei sind.“

Die Eldrive Holding wird von bulgarischen Investoren kontrolliert und betreibt in den drei Ländern bereits über 1 200 Ladepunkte. Die elektrische Ladeinfrastruktur ist einer der Sektoren, die im Rahmen der EIB-Initiative zur Unterstützung von REPowerEU zusätzlich gefördert werden können. Mit REPowerEU will sich Europa von Öl-, Kohle- und Gasimporten lösen. Die Bank der EU hat zusätzlich zu ihrem regulären Kreditvolumen weitere 45 Milliarden Euro für REPowerEU-Projekte zugesagt.

Eldrive-CEO Stefan Spassov: „Das Vertrauen der EIB ist ein wichtiger Erfolg für Eldrive, der zeigt, dass die Bank unsere robuste Geschäftsstrategie, ihre Umsetzung und unser Wachstum der letzten Jahre anerkennt. Mit der EIB als Partner können wir unser Ladenetz schnell und effektiv ausbauen und zu einem der führenden Ladepunktbetreiber in Europa werden.“

Hintergrundinformationen

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Die Eldrive Holding ist ein führender Betreiber von E-Ladestationen in Bulgarien, Litauen und Rumänien, darunter vor allem Schnell- und Ultra-Schnellladestationen. Das Unternehmen betreibt mehr als 1 200 Ladepunkte und hat ehrgeizige Pläne für sein Wachstum und die internationale Expansion.