Impfkampagne kommt über zwei Millionen Kindern im Land zugute

EIB-Kredit für besseren Schutz vor künftigen Pandemien, langfristig robusteres Gesundheitssystem und mehr Kapazitäten für grundlegende öffentliche Gesundheitsleistungen

Projekt fördert Beschaffung von Impfstoffen und stärkt Kühlkette und Logistik für die Verteilung in abgelegenen Gebieten

Ricardo Mourinho Felix, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), hat heute in Anwesenheit des ecuadorianischen Vizepräsidenten Alfredo Borrero einen Kredit über 100 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Mit dem Geld fördert die EIB die Kinderimpfkampagne in Ecuador und finanziert den Kauf der Impfstoffe.

Das Ministerium für öffentliche Gesundheit des Landes hatte im Oktober 2021 die Kampagne „Todo Campeón se vacuna“ (Champions lassen sich impfen) gestartet, um die Impfung von Kindern zu fördern. Mehr als zwei Millionen Kinder sollen damit erreicht werden.

Die EIB unterstützt mit dem Kredit die gesamte Impfkampagne, nicht nur die Beschaffung der Vakzine, sondern auch die Stärkung der Kühlkette und der Logistik durch den Kauf von medizinischer Ausrüstung, Material und medizinischen IT-Tools. So sollen auch abgelegene Gebiete versorgt werden. Das Projekt trägt zu einer besseren Vorbereitung auf künftige Pandemien bei und stärkt neben der langfristigen Resilienz des Gesundheitssystems auch seine Fähigkeit, grundlegende Gesundheitsdienstleistungen zu erbringen.

Ecuador kann mit dem Geld außerdem sein Vorzeigeprojekt „Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil“ (Wachstum für Ecuador ohne Unterernährung von Kindern) umsetzen, zu dessen Säulen die medizinische Versorgung von Kindern zählt. Es ist deshalb Teil der Global-Gateway-Initiative der EU zur Förderung von Projekten, die die regionale und globale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klimaschutz, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Felix: „Ich freue mich, die Unterstützung der EIB für die Kinderimpfkampagne in Ecuador zu bestätigen. Die Immunisierung ist eine der wirksamsten Investitionen in die globale Gesundheit. Sie ist von entscheidender Bedeutung für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und für den Schutz der menschlichen Gesundheit bei Ausbrüchen von Infektionskrankheiten. Investitionen in Gesundheitsdienstleistungen spielen eine wichtige Rolle für die Stärkung der Mädchen und Frauen durch einen gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen. Mit diesem Projekt setzen wir unsere bisherige Unterstützung von High-Impact-Investitionen in Ecuador und in ganz Lateinamerika fort.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Mit dem Know-how und der Erfahrung ihrer Ingenieurinnen und Volkswirte hilft sie, hochwertige Projekte zu entwickeln und zu prüfen. Als europäisches Finanzinstitut mit AAA-Rating, das die Ziele der EU unterstützt, bietet die EIB attraktive Finanzierungsbedingungen, wie wettbewerbsfähige Zinsen und passende Kreditlaufzeiten für die Projekte. Über unsere Partnerschaften mit der EU und anderen Geldgebern können wir oft Zuschüsse bereitstellen, um die Entwicklungswirkung der finanzierten Projekte noch weiter zu verbessern.

Die EIB Global in Ecuador

Die EIB ist die größte multilaterale öffentliche Bank der Welt. Über die EIB Global finanzierte sie letztes Jahr Investitionen von rund 11,8 Milliarden US-Dollar außerhalb der EU. Für diese Arbeit außerhalb der EU war die EIB Global 2022 gegründet worden. Ecuador ist einer der größten Begünstigten der EIB-Finanzierungen in Lateinamerika. Die EIB ist seit 2006 in dem Land tätig und hat dort seither über 875 Millionen US-Dollar für zinsgünstige Kredite mit langer Laufzeit bereitgestellt. Diese Finanzierungen sollen dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen in Ecuador zu verbessern.

Die EIB Global in Lateinamerika

In Lateinamerika unterstützt die EIB Global Projekte mit langfristigen Darlehen zu günstigen Konditionen. Zudem gewährleistet sie mit technischer Hilfe, dass diese Projekte positive soziale, wirtschaftliche und ökologische Ergebnisse erzielen. Seit Beginn ihrer Arbeit in Lateinamerika im Jahr 1993 hat die EIB insgesamt rund 14 Milliarden US-Dollar für mehr als 150 Projekte in 15 Ländern der Region vergeben.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein wichtiger Partner bei der Umsetzung der Global-Gateway-Initiative der EU. Sie fördert solide Projekte, die die regionale und globale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klimaschutz, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität stehen im Zentrum der Arbeit der EIB Global. Dabei profitiert sie von der 60-jährigen Erfahrung der Bank. Gemeinsam mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und den EU-Ländern, wollen wir bis Ende 2027 Investitionen von rund 107 Milliarden US-Dollar mobilisieren, etwa ein Drittel der Gesamtmittel der Initiative.