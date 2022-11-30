© Shutterstock

Das schwedische Fintech-Unternehmen Froda erhält Mittel aus dem Finanzierungsinstrument des Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI), um innovative kleine Unternehmen zu unterstützen. Die Mittel stammen von der Europäischen Union, der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF). Froda kann jetzt Darlehen von mehr als 500 Millionen schwedischen Kronen an kleine einheimische Unternehmen vergeben.

Froda wurde 2015 gegründet, um kleinen Unternehmen den Zugang zu Kapital zu erleichtern. Heute ist es eines der am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen Schwedens. Durch die Digitalisierung des gesamten Antragsverfahrens konnte Froda über 50 000 Firmen dabei helfen, Finanzierungen zu erhalten. Aufgrund der finanziellen Unterstützung aus dem EaSI-Finanzierungsinstrument kann Froda jetzt Kredite im Volumen von über 500 Millionen schwedischen Kronen an Kleinstunternehmen vergeben.

Olle Lundin, CEO von Froda: „Fehlende Finanzierungen für kleine Unternehmen sind nach wie vor eine der größten Hürden für ihr Wachstum. Die Unterstützung durch den EIF passt genau in unser Konzept, Unternehmerinnen und Unternehmern zu Krediten mit fairen Konditionen zu verhelfen. Mit dem Programm können wir gemeinsam mit dem EIF kleine Firmen noch besser mit Geldern versorgen. Das ist gerade jetzt besonders wichtig.“

Nicolas Schmit, Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte: „Dank der Finanzierung aus dem EU-Programm für Beschäftigung und soziale Innovation kann das Fintech-Unternehmen Froda über 500 Millionen schwedische Kronen, also 46 Millionen Euro, an kleine Unternehmen in Schweden vergeben und ihnen beim Wachstum helfen. Solche Darlehensprogramme verleihen kleinen Firmen einen erheblichen und dringend benötigten Aufschwung. Das schafft auf lokaler Ebene Arbeitsplätze und trägt zur sozialen Teilhabe bei.“

Der EIF wurde als Fondsmanager des EaSI-Finanzierungsinstruments ausgewählt. Er gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe und fördert kleinste, kleine und mittlere Unternehmen in Europa.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Unsere Aufgabe ist es, kleinen und mittleren Unternehmen in Europa den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Froda ist mit seinen innovativen Finanzierungsoptionen, die speziell auf Kleinstunternehmen zugeschnitten sind, ein geeigneter Finanzintermediär, um die Konditionen für kleine Unternehmen zu verbessern – ein Ziel, das wir gemeinsam haben.“

Roger Havenith, stellvertretender geschäftsführender Direktor des EIF:

„In schwierigen Zeiten sind es immer die kleinsten Wirtschaftstreibenden, die am meisten zu kämpfen haben. Durch die Vereinbarung mit Froda können wir Mittel aus dem EaSI-Programm an schwedische Unternehmerinnen und Unternehmer leiten und dabei das digitale Potenzial von heute voll nutzen. So können wir Innovationen finanzieren, die Wettbewerbsfähigkeit stärken und Wachstum und Beschäftigung ankurbeln.“

Hintergrundinformationen

Das EU-Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI)

Bei dem EU-Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) handelt es sich um einen Finanzierungsrahmen der Europäischen Union von insgesamt 193 Millionen Euro, die im Zeitraum 2014–2020 für Mikrofinanzierungen und die Förderung des sozialen Unternehmertums eingesetzt werden sollen. Das Programm soll Kleinstunternehmen, einschließlich Selbstständigen und schutzbedürftigen Personen, sowie Sozialunternehmen den Zugang zu Finanzierungen erleichtern und so zu Beschäftigung und sozialer Teilhabe beitragen.

Das EaSI-Finanzierungsinstrument ist ein Fonds im Volumen von 200 Millionen Euro, der im Oktober 2019 unter dem EaSI-Programm aufgelegt wurde und Darlehen an Finanzintermediäre vergibt, um bis Ende 2023 die Kreditvergabe an Kleinst- und Sozialunternehmen zu fördern. Es ist eines von mehreren Finanzierungsinstrumenten im Rahmen des EaSI-Programms und für Mikrofinanzierungen und das soziale Unternehmertum bestimmt. Das EaSI-Finanzierungsinstrument ist eine Partnerschaft zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds.

Abgelöst wird das EaSI vom InvestEU-Instrument für Mikrofinanzierungen und Sozialunternehmen, das ebenfalls vom EIF ungesetzt wird.

Froda

Froda wurde 2015 gegründet, um Unternehmerinnen und Unternehmern unkomplizierte und günstige Kredite und damit eine völlig neue Bankerfahrung zu bieten. Durch die Digitalisierung des gesamten Antragsverfahrens konnte Froda noch mehr Unternehmen Finanzierungen mit interessanten Konditionen anbieten – mit Lösungen, die speziell auf sie und ihre jeweiligen Umstände zugeschnitten sind. Heute ist Froda eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Schwedens und hat schon über 50 000 Unternehmen auf ihrem Wachstumskurs begleitet. Froda ist ein reguliertes Kreditinstitut unter der Aufsicht der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde „Finansinspektionen“.