Kredit der Europäischen Investitionsbank über 120 Millionen Euro für Noordwest Ziekenhuisgroep, besichert durch die Investitionsoffensive für Europa

Renovierung des Krankenhauses in Den Helder und Neubau in Alkmaar, mit Gemeindegarantie über 40 Millionen Euro

Die Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) investiert 230 Millionen Euro in ihre Krankenhäuser in Alkmaar und Den Helder. Hierfür stellt die Europäische Investitionsbank (EIB) einen Kredit über 120 Millionen Euro bereit, weitere 110 Millionen Euro gewährt die BNG Bank. Teilweise wird der Kredit von der Gemeinde Alkmaar garantiert. Noordwests Investitionsprogramm umfasst die Renovierung des Krankenhauses Den Helder, die erste Bauphase des neuen Krankenhauses in Alkmaar, den Bau einer Tiefgarage in Alkmaar, die Modernisierung des Altersheims in Westerlicht und die Einführung eines neuen elektronischen Patientenaktensystems.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB will mit ihren Finanzierungen das Leben der Menschen verbessern. Durch den neuen Kredit kann die Noordwest Ziekenhuisgroep künftig bessere Gesundheitsleistungen bieten und gleichzeitig den allgemeinen Zugang zu Gesundheitsdiensten aufrechterhalten. Ich glaube, kein bisheriges Projekt hat unseren Auftrag so gut veranschaulicht wie der Noordwest-Kredit.“

Jyrki Katainen, Vizepräsident der Europäischen Kommission für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit: „Die EU hilft, Gesundheitseinrichtungen und die medizinische Versorgung in der Provinz Nordholland zu verbessern. Zahlreiche Krankenhäuser und medizinische Forschungsprojekte in der EU haben bereits von der Investitionsoffensive für Europa profitiert. Damit verbessern sich die Lebensbedingungen spürbar.“

Joop Hendriks, Vorsitzender der Noordwest Ziekenhuisgroep: „Wir sind sehr froh über diesen Finanzierungsvertrag. Er ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit verschiedener öffentlicher Stellen, die erkannt haben, wie wichtig eine qualitativ gute Gesundheitsversorgung im Norden der Provinz Nordholland ist. Die neuen Kredite stellen sicher, dass unser Investitionsprogramm in den nächsten Jahren umgesetzt werden kann. Auf dieser Basis können wir unsere hochwertige medizinische Versorgung garantieren und in der Region ausbauen. Ein wichtiger Meilenstein für Noordwest!“

Im Vorfeld wurde in langen Verhandlungen ein ausführlicher Business Case erarbeitet. Durch die gewählte Konstruktion profitiert die Noordwest von besonders attraktiven Konditionen – einer längeren Laufzeit und einem relativ niedrigen Zinssatz. Die Europäische Investitionsbank vergibt einen Kredit von 120 Millionen Euro, der durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert wird – das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan). Zudem stellt die Gemeinde Alkmaar eine Garantie über 40 Millionen Euro, die jeweils zur Hälfte für den Bau der Tiefgarage und die erste Bauphase in Alkmaar vorgesehen ist.