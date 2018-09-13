Die Europäische Investitionsbank (EIB) und DLL haben einen Darlehensvertrag über 100 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld wird DLL die Kreditvergabe im Rahmen seines Life-Cycle-Asset-Management-Programms ausbauen. Die zinsgünstigen Kredite sollen kleinen, mittleren und Midcap-Unternehmen aus den Niederlanden und Belgien zugutekommen, die nachhaltige, kreislauforientierte Geschäftsmodelle verfolgen.

Rund 200 Unternehmen können durch das EIB-Darlehen Kredite mit niedrigeren Zinsen erhalten. Der von der EIB bereitgestellte Gesamtbetrag wird je nach eingehenden Anträgen auf Belgien und die Niederlande aufgeteilt.

Jeroen van Beeck, Managing Director von DLL Benelux: „In Belgien und den Niederlanden streben immer mehr kleine und mittlere Unternehmen sowie Midcap-Unternehmen den Übergang zu einem kreislauforientierten Geschäftsmodell an. Wir sind vom gesellschaftlichen und ökonomischen Wert dieses Geschäftsmodells überzeugt und wissen, dass der Übergang gewisse Investitionen erfordert. Mit dem Darlehen der EIB können wir Unternehmen entgegenkommen und innovative Geschäftsmodelle fördern.“

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Wer in die Kreislaufwirtschaft investiert, regt die Menschen an, unseren Umgang mit Rohstoffen zu überdenken. Die EIB zählt bereits heute zu den weltweit größten Geldgebern für Klimavorhaben, und wir erwarten, dass Initiativen wie die Kreislaufwirtschaft langfristig wirklich etwas bewirken.“

Kriterien

Die zinsgünstigen Kredite richten sich an Unternehmen mit weniger als 3 000 Mitarbeitern (kleine und mittlere Unternehmen, Midcap-Unternehmen). Außerdem wurden Anforderungen in puncto Kreislaufwirtschaft festgelegt.

DLL is a global vendor finance company with more than EUR 30 billion in assets. Founded in 1969 and headquartered in Eindhoven, The Netherlands, DLL provides asset-based financial solutions in the Agriculture, Food, Healthcare, Clean Technology, Construction, Transportation, Industrial, Document Imaging and Technology industries. DLL partners with equipment manufacturers, dealers and distributors in more than 30 countries to support their distribution channels and help grow their businesses. DLL combines customer focus with deep industry knowledge to deliver sustainable solutions for the complete asset life cycle, including commercial finance, retail finance and used equipment finance. DLL is a wholly owned subsidiary of Rabobank Group. To learn more about DLL, visit www.dllgroup.com.