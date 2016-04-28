Am 26. April 2016 gaben die Europäische Investitionsbank (EIB) und die BNP Paribas Leasing Solutions den Abschluss einer europaweiten Finanzierungsvereinbarung mit einem Volumen von 400 Millionen Euro bekannt. Die Mittel sollen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und sogenannten Midcap-Unternehmen im Rahmen von Finanzierungen zu Vorzugskonditionen zugutekommen.

Diese umfangreiche Finanzierungsoperation, die zu über 60 Prozent für den französischen Markt bestimmt ist, wird in Form eines Durchleitungsdarlehens in Höhe von 400 Millionen Euro an die BNP Paribas Leasing Solutions umgesetzt. Die EIB möchte damit die Unterstützung für KMU und Midcap-Unternehmen in der EU stärken.

Für Finanzierungen im Rahmen dieser Operation kommen folgende Unternehmen in Frage:

unabhängige KMU mit weniger als 250 Beschäftigten und Sitz in einem der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union;

unabhängige Midcap-Unternehmen mit weniger als 3 000 Beschäftigten und Sitz in einem der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Der Finanzierungsbetrag je Vorhaben liegt bei höchstens 25 Millionen Euro.

Dank der EIB-Mittel können die entsprechenden Unternehmen einen niedrigeren Zinssatz auf ihren Kredit oder ihre Leasingfinanzierung in Anspruch nehmen.

Das Durchleitungsdarlehen in Höhe von 400 Millionen Euro ermöglicht es der BNP Paribas Leasing Solutions, unternehmerische Vorhaben in fünf Ländern – Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Spanien und Niederlande – durchzuführen und aktiv zur Finanzierung der Realwirtschaft beizutragen, indem sie die Verbindungen zu ihren Hauptpartnern (Herstellern, Anbietern und deren Vertriebsnetzen) nutzt. Von der Unterstützung ihrer Investitionstätigkeit werden Unternehmen aus mehreren Branchen profitieren, die die Produkte und Dienstleistungen der BNP Paribas Leasing Solutions regelmäßig in Anspruch nehmen, um ihre Geschäftsausstattung zu finanzieren. Hierzu zählen Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Instandhaltung, Verkehr, Bürokommunikation, EDV, Telekommunikation und Spezialtechnik.

Charlotte Dennery, geschäftsführende Generaldirektorin der BNP Paribas Leasing Solutions, unterstrich die Bedeutung dieser Partnerschaft: „Mit der Gesamtheit unserer Operationen, die wir als führende europäische Leasinggesellschaft für Ausrüstungsgüter finanzieren, führen wir der Wirtschaft jedes Jahr ungefähr 10 Milliarden Euro zu. Ich freue mich über die Unterzeichnung dieser Partnerschaft mit der EIB im Betrag von beachtlichen 400 Millionen Euro. Die daraus resultierenden Finanzierungen zu Vorzugskonditionen kommen den KMU und Midcap-Unternehmen, die eine entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaften spielen, direkt zugute und ermöglichen ihnen die Weiterentwicklung ihrer Tätigkeit.“

„Ich bin hocherfreut über die Unterzeichnung dieser umfangreichen Finanzierungsoperation mit der BNP Paribas Leasing Solutions“, kommentierte EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle. „Mit diesem neuen Durchleitungsdarlehen unterstützen wir die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum des KMU- und Midcap-Sektors. Wir fördern so die für unsere Volkswirtschaften unverzichtbare wirtschaftliche Dynamik. Unterstützt wird unser Engagement für diese Unternehmen durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Er ist eine Schlüsselkomponente des Investitionsplans für Europa, der auch als ‚Juncker-Plan‘ bekannt ist. Die EIB-Gruppe hat bisher mehr als 200 Projekte genehmigt, die unter die Garantie des EFSI fallen. Diese Vorhaben mobilisieren in 23 Ländern der Europäischen Union voraussichtlich Investitionen von 76 Milliarden Euro – dies entspricht einem knappen Viertel des Gesamtziels von 315 Milliarden Euro.“

Im Rahmen der Bemühungen um eine Stärkung von Wachstum und Beschäftigung ist die Unterstützung von Unternehmen ein vordringliches Anliegen der EIB-Gruppe, die in diesem Bereich unterschiedlichste Instrumente anbietet. Das von der EIB für KMU und Midcap-Unternehmen bereitgestellte Finanzierungsvolumen steigt von Jahr zu Jahr. 2015 belief sich dieser Betrag auf 23,3 Milliarden Euro. Damit wurden Investitionsvorhaben von 120 000 KMU und Midcap-Unternehmen finanziert.