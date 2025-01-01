Die von Tadschikistan und den Niederlanden gemeinsam ausgerichtete UN-Wasserkonferenz fand zum ersten Mal seit 50 Jahren statt. Zu den Teilnehmenden gehörten Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, zwischenstaatlichen Organisationen, internationalen Finanzierungsinstitutionen, aus der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft und andere Stakeholder. Die Konferenz fand zu einem entscheidenden Zeitpunkt statt. Nur wenn wir jetzt mehr Wasserprojekte auf den Weg bringen, können wir die globalen Klima- und Entwicklungszusagen einhalten.

Nachhaltige Wasser- und Sanitärversorgung für alle – das ist eines der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, die bis 2030 erreicht werden sollen. Allein das Ausmaß der Aufgabe ist überwältigend. Hinzu kommt, dass viele Länder weder die finanziellen Mittel noch die Regierungsstrukturen haben, um klare Fortschritte zu machen. Auf der Grundlage von Daten für 20 Entwicklungsländer und -gebiete beziffert die Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen die Finanzierungslücke, um die Ziele für die Wasser- und Sanitärversorgung zu erreichen, auf 61 Prozent.

Die Europäische Investitionsbank, die zu den weltweit größten Geldgebern für den Wassersektor gehört, nahm mit einer Delegation unter der Leitung von Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank für den Klimaschutz, an der Konferenz teil.

