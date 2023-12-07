La BEI à la COP 28 – Les changements climatiques menacent notre santé

Pour la première fois, la santé est passée au rang des priorités à l’ordre du jour d’une conférence mondiale sur le climat. À la COP 28 à Dubaï, les effets des changements climatiques sur la santé sont au cœur des discussions, à l’heure où les décès dus à la chaleur, les maladies qui se propagent, les affections respiratoires et les menaces pour la sécurité des aliments et de l’eau sont déjà une réalité. Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé des opérations dans le domaine de la santé, nous explique comment la Banque peut agir.

Visionnez toutes nos conversations tenues sur le site de la conférence et suivez notre participation à la COP 28.