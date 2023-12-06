Conversations à la COP 28

La COP 28 doit déboucher sur des solutions pragmatiques. La Banque européenne d’investissement (BEI) participe aux discussions en proposant des solutions concrètes.

Elle soutient déjà les initiatives faisant appel aux énergies renouvelables et l’innovation dans le monde entier, et aide ses clients à s’adapter aux effets des changements climatiques. Par l’intermédiaire de BEI Monde, elle travaille en étroite collaboration avec la Commission européenne et ses partenaires pour renforcer le financement de l’action en faveur du climat dans les pays en développement. Elle intervient dans toute l’Union européenne et dans le monde entier et est en mesure de partager et de reproduire des technologies et des solutions innovantes éprouvées.

Dans cette série, des experts de la Banque présents sur le site de la conférence partagent leur point de vue sur des sujets brûlants.

Pensez à suivre notre participation à la COP 28.