Conversations à la COP 28

La COP 28 doit déboucher sur des solutions pragmatiques. La Banque européenne d’investissement (BEI) participe aux discussions en proposant des solutions concrètes.
Elle soutient déjà les initiatives faisant appel aux énergies renouvelables et l’innovation dans le monde entier, et aide ses clients à s’adapter aux effets des changements climatiques. Par l’intermédiaire de BEI Monde, elle travaille en étroite collaboration avec la Commission européenne et ses partenaires pour renforcer le financement de l’action en faveur du climat dans les pays en développement. Elle intervient dans toute l’Union européenne et dans le monde entier et est en mesure de partager et de reproduire des technologies et des solutions innovantes éprouvées.
Dans cette série, des experts de la Banque présents sur le site de la conférence partagent leur point de vue sur des sujets brûlants.
Pensez à suivre notre participation à la COP 28.
Werner Hoyer
La BEI, un acteur qui change la donne dans la lutte contre les changements climatiques
Pour Werner Hoyer, le succès de la COP 28 passe par le relèvement du niveau d’ambition. Dans cette conversation sur le site de la conférence sur le climat à Dubaï avec le président de la Banque européenne d’investissement, celui-ci insiste sur la nécessité pour les États et les institutions de relever leur niveau d’ambition, y compris par l’abandon progressif des combustibles fossiles. C’est là selon lui la seule option possible pour parvenir à relever les défis des changements climatiques. D’après lui, la BEI, parce qu’elle est devenue la banque européenne du climat et grâce à la création de BEI Monde, se positionne désormais comme un acteur qui change réellement la donne face à l’urgence climatique.
Gelsomina Vigliotti
Coup de projecteur sur la sécurité de l’eau et l’adaptation aux changements climatiques
Les changements climatiques menacent la sécurité de l’eau dans le monde entier. Dans le même temps, face à l’augmentation de la demande en eau dans l’industrie et l’agriculture, et aux besoins que génère la croissance démographique, l’eau devient une ressource rare. Dans les coulisses de la COP 28, Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, nous explique comment la banque de l’UE soutient des projets qui renforcent la sécurité de l’eau et aident les populations à s’adapter aux effets des changements climatiques dans le monde entier.
Ambroise Fayolle
We are moving fast, but so is climate change
The world's multilateral development banks, like the European Investment Bank (EIB), are on target and providing record levels of finance for climate action. But EIB Vice-President Ambroise Fayolle says we need to do more, especially in adaptation. He tells us that COP28 is moving in the right direction, but we need to go faster if we are going to get ahead of climate change.
Thomas Östros
Les changements climatiques menacent notre santé
Pour la première fois, la santé est passée au rang des priorités à l’ordre du jour d’une conférence mondiale sur le climat. À la COP 28 à Dubaï, les effets des changements climatiques sur la santé sont au cœur des discussions, à l’heure où les décès dus à la chaleur, les maladies qui se propagent, les affections respiratoires et les menaces pour la sécurité des aliments et de l’eau sont déjà une réalité. Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé des opérations dans le domaine de la santé, nous explique comment la Banque peut agir.
Nancy Saich
Let's be ambitious – we only have one planet
A key goal set in Paris eight years ago was to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. But the latest science shows that the world is set to heat up by 2.8 degrees. Nancy Saich, chief climate change expert at the European Investment Bank, says this is an unliveable scenario. Her message is clear: even if the climate conference in Dubai doesn't reach an agreement to phase out fossil fuels and raise ambition, the EU's climate bank won't give up because we only have this one planet to live on.
Markus Berndt
Fighting climate change is a global mission
At the climate conference in Dubai we speak with Markus Berndt who heads EIB Global, the development arm of the European Investment Bank. He tells us how, in meaningful partnership with other multilateral development banks, EIB Global is financing innovation to make climate action more impactful.
Jean-Christophe Laloux
L’acier vert et l’innovation pour mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles
Pour notre première conversation dans les allées de la COP 28, c’est avec Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations de prêt et de conseil à la Banque européenne d’investissement, que nous nous entretenons. Nous voyons avec lui comment la BEI soutient les nouvelles technologies qui favorisent la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Et comment les projets verts – qu’ils soient traditionnels et portent par exemple sur l’énergie éolienne, ou innovants comme ceux consacrés à l’acier vert – sont la voie à suivre pour un monde écologique et durable.