Envie d’acheter une nouvelle voiture ? La plupart des Européens affirment qu’ils opteront pour un véhicule hybride ou électrique

Voitures hybrides et électriques plus populaires que les véhicules à essence ou diesel

Interrogés sur leur prochain achat, 67 % des Européens qui achètent des voitures affirment que leur choix se portera sur un véhicule hybride ou électrique. C’est 34 points de plus que le pourcentage d’Européens ayant déclaré qu’ils achèteraient un véhicule diesel ou essence (33 %). Plus précisément, 39 % achèteraient un véhicule hybride et 28 % opteraient pour un véhicule électrique.

Dans l’ensemble, d’après leurs déclarations, les Européens ont tendance à privilégier l’achat de véhicules hybrides (39 %), puis viennent les véhicules à essence ou diesel (33 %) et, enfin, les voitures électriques (28 %). Alors que les Chinois sont les plus enclins à acheter une voiture électrique (44 %), les Américains opteraient d’abord pour un véhicule hybride (38 %), puis pour un véhicule à essence ou diesel (33 %) et, enfin, pour une voiture électrique (29 %).

Au sein de l’Union européenne, les personnes de 65 ans et plus qui achètent des voitures sont particulièrement intéressées par l’achat d’un véhicule hybride (47 %), tandis que c’est l’option la moins privilégiée par les jeunes de 15 à 29 ans (31 %). Les jeunes Européens affirment qu’ils sont légèrement plus susceptibles de choisir un véhicule à essence ou diesel (35 %) ou une voiture électrique (34 %).