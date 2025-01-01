Envie d’acheter une nouvelle voiture ? La plupart des Européens affirment qu’ils opteront pour un véhicule hybride ou électrique

La deuxième partie de l’édition 2021-2022 de l’enquête de la BEI sur le climat explore les points de vue des citoyens vis-à-vis des changements climatiques dans un monde en mutation rapide. Les résultats de cette publication se concentrent sur le comportement individuel des citoyens et sur les mesures qu’ils prennent pour lutter contre les changements climatiques.
Consultez les résultats de cette publication de l’enquête sur le climat.
Principales conclusions
- 78 % des Européens estiment qu’ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre les changements climatiques au quotidien, mais la plupart pensent qu’il n’en est pas de même pour leurs compatriotes.
- Seuls 33 % des Européens qui achètent des voitures indiquent qu’ils choisiront un véhicule diesel ou essence lors de leur prochain achat, tandis que 67 % affirment qu’ils opteront pour un véhicule hybride ou électrique.
- 69 % des jeunes en Europe déclarent prendre en compte les changements climatiques au moment de choisir une destination de vacances. Pourtant, la majorité d’entre eux prévoient encore de prendre l’avion l’été prochain.
- 70 % des Européens affirment tenir compte de la question des changements climatiques au moment de voter.
- 54 % des jeunes en Europe prennent en compte les changements climatiques lors de leur recherche d’emploi.
- 54 % des jeunes en Europe indiquent qu’ils achètent déjà des vêtements de seconde main plutôt que des vêtements neufs.
Voitures hybrides et électriques plus populaires que les véhicules à essence ou diesel
Interrogés sur leur prochain achat, 67 % des Européens qui achètent des voitures affirment que leur choix se portera sur un véhicule hybride ou électrique. C’est 34 points de plus que le pourcentage d’Européens ayant déclaré qu’ils achèteraient un véhicule diesel ou essence (33 %). Plus précisément, 39 % achèteraient un véhicule hybride et 28 % opteraient pour un véhicule électrique.
Dans l’ensemble, d’après leurs déclarations, les Européens ont tendance à privilégier l’achat de véhicules hybrides (39 %), puis viennent les véhicules à essence ou diesel (33 %) et, enfin, les voitures électriques (28 %). Alors que les Chinois sont les plus enclins à acheter une voiture électrique (44 %), les Américains opteraient d’abord pour un véhicule hybride (38 %), puis pour un véhicule à essence ou diesel (33 %) et, enfin, pour une voiture électrique (29 %).
Au sein de l’Union européenne, les personnes de 65 ans et plus qui achètent des voitures sont particulièrement intéressées par l’achat d’un véhicule hybride (47 %), tandis que c’est l’option la moins privilégiée par les jeunes de 15 à 29 ans (31 %). Les jeunes Européens affirment qu’ils sont légèrement plus susceptibles de choisir un véhicule à essence ou diesel (35 %) ou une voiture électrique (34 %).
Seule une minorité de l’ensemble de la population européenne (13 %) affirme ne pas posséder de voiture et ne pas prévoir d’en acheter.
Protéger le climat ou prendre l’avion pour partir en vacances
Au total, 67 % des Européens déclarent prendre en compte les changements climatiques au moment de choisir leur destination de vacances (neuf points de plus que les Américains). Cette préoccupation est encore plus forte chez les personnes de moins de 30 ans (69 % disent tenir compte des changements climatiques lors de la planification de leurs vacances).
Toutefois, une majorité de jeunes européens (52 %, contre 37 % pour les 30-64 ans et 25 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus) déclarent qu’ils prendront l’avion pour leurs vacances d’été en 2022. Plus d’un quart des jeunes (27 %, contre 17 % pour les 30-64 ans et 12 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus) déclarent qu’ils se rendront en avion dans une destination lointaine.
Achat de vêtements, vote, choix de sa banque : comment les considérations climatiques influent sur les décisions individuelles
Les Européens sont 42 % à indiquer qu’ils achètent déjà des vêtements de seconde main plutôt que des vêtements neufs. Les femmes (48 %) sont plus susceptibles de le faire que les hommes (34 %). Cette pratique est particulièrement populaire chez les 15-29 ans (54 %), tandis que ce chiffre chute de 26 points chez les personnes âgées de 65 ans et plus (28 %).
Dans l’ensemble, 45 % des Européens tiennent compte des changements climatiques lorsqu’ils choisissent leur banque ou placent leur épargne. Ce chiffre est plus élevé chez les Européens âgés de 15 à 29 ans (50 %), mais diminue avec l’âge (s’établissant à 45 % pour les 30-64 ans et à 40 % pour les personnes de 65 ans et plus).
Lorsqu’ils votent, 70 % des Européens affirment tenir compte des changements climatiques.
« Malgré des différences marquées en fonction des catégories d’âge, les Français modifient de plus en plus leurs habitudes en matière de mobilité et de consommation, et adoptent des comportements plus responsables et durables pour lutter contre les changements climatiques.
Ces modifications de comportements montrent que les individus de toutes les générations sont disposés à prendre des engagements plus fermes dans leur vie quotidienne pour aider à atténuer la crise climatique.
Cette volonté a été mise en évidence lors de la COP 26. Elle indique clairement que nous devons poursuivre nos efforts pour soutenir la transition écologique.
En tant que banque européenne du climat, la BEI a pour mission de financer des projets innovants qui proposent des solutions pratiques et abordables pour un mode de vie plus durable, et qui contribueront à bâtir un avenir décarboné pour tous et toutes. »
Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI
Contacts
Thomas Froimovici
European Investment Bank
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Luxembourg
t.froimovici@eib.org
+352 4379 - 83249
+352 691284262